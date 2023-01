Napoli, Osimhen esaltato dalla FIFA: la notizia è ufficiale

Il Napoli vince di carattere contro la Sampdoria e mantiene salda la prima posizione in classifica: il dato fa felice Spalletti e tifosi.

Il Napoli, vincendo di carattere contro la Sampdoria, ha rimarcato le proprie intenzioni in campionato dando anche un messaggio alle dirette concorrenti. I gol, di Osimhen prima ed Elmas dopo, hanno spento le speranze dei blucerchiati e hanno ridato fiducia al gruppo di Luciano Spalletti. Il dato ufficiale poi fa gioire tanto il tecnico quanto i tifosi.

Il Napoli è salito a 44 punti in classifica. Archiviata la sconfitta arrivata contro l’Inter a San Siro, il gruppo azzurro ha ritrovato tre punti importanti e anche una buona dose di fiducia per i prossimi impegni.

Alla prossima in Serie A, infatti, ci sarà la Juventus e sarà fondamentale non commettere ulteriori passi falsi. Tra i diversi giocatori, poi, Victor Osimhen ha sicuramente confermato di essere un’ulteriore arma a disposizione di Spalletti. Il dato ufficiale lo incorona.

Napoli, Osimhen segna ancora e sblocca un match importante: ecco il dato che fa gioire i tifosi azzurri

Il dato statistico, quindi, ha incoronato l’attaccante nigeriano che, dopo il rigore sbagliato da Matteo Politano, ha sbloccato la gara contro la Sampdoria. Imprescindibile era conquistare la vittoria e in questo senso l’attaccante ci ha messo, ancora una volta, la propria firma.

Come riferito ufficialmente tramite ‘Twitter’ da ‘FIFA Word Cup Stats’, infatti: “Victor Osimhen è ora il primo giocatore a segnare in doppia cifra nella Serie A italiana in questa stagione. In 13 partite l’attaccante ha segnato, quindi, 10 gol. Top Marcatore e senza dubbio l’arma letale del Napoli”.

È l’8 gennaio 2023 e, quattro giorni dopo la prima sconfitta di questa seconda parte di stagione, il Napoli ha portato a termine il proprio compito: riprendere in mano il proprio cammino nel campionato italiano di massima serie. Non lasciando modo agli avversari di segnare neppure una rete. In una partita in cui Osimhen ha superato ancora una volta se stesso e qualsiasi competitor in Serie A.