Samp-Napoli, sorpresa all’intervallo: Spalletti lo toglie subito

Sorpresa all’intervallo durante Sampdoria-Napoli, con i partenopei in vantaggio 0-1 grazie al gol di Victor Osimhen

E’ in corso la partita tra Sampdoria e Napoli a Marassi, con i partenopei in vantaggio 0-1. Decisivo fin qui il gol di Victor Osimhen, che ha approfittato di uno splendido assisti di Mario Rui. All’inizio della partita, anche un rigore sbagliato da parte di Matteo Politano che ha preso un po’ in contropiede i tifosi azzurri. Ma in linea generale, un’ottima prestazione della squadra di Luciano Spalletti.

Tra l’altro, la Sampdoria è rimasta in dieci per l’espulsione di Tomas Rincon, per un bruttissimo fallo su Victor Osimhen lanciato verso la porta a gamba molto alta sul piede del nigeriano. Sorpresa comunque all’intervallo per il Napoli, con Spalletti che ha tirato fuori dal campo Kim Min-Jae e ha messo Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro una brutta partita al Meazza contro l’Inter, col suo errore decisivo per il gol di Dzeko che è valsa la vittoria per i nerazzurri.

Samp-Napoli, Kim fuori a scopo precauzionale

Secondo quanto riferito da DAZN durante la partita tra Sampdoria e Napoli, Kim Min-Jae è stato sostituito a scopo precauzionale. Nessun infortunio, ma venerdì c’è una sfida molto importante contro la Juventus e quindi i partenopei vogliono evitare brutte sorprese. Le sue condizioni sono comunque sotto controllo e al suo posto è entrato Amir Rrahmani. E’ una grande occasione per il difensore kosovaro per riprendersi dopo la brutta prestazione contro l’Inter.

Rrahmani e Kim hanno formato una difesa mostruosa fino al match contro la Cremonese. Poi Spalletti ha affidato il ruolo di fianco al sudcoreano a uno tra Ostigard e soprattutto Juan Jesus. Il brasiliano dunque guiderà la difesa del Napoli contro la Sampdoria. L’obiettivo è non subire gol e portare i tre punti a casa per preparare al meglio la sfida con la Juve, con un Kim in più al centro per ritornare a ‘comandare’.