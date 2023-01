“Non toccava a lui…”: Sampdoria-Napoli, spunta il mistero sulla scelta di Spalletti

Tante polemiche riguardo ciò che è accaduto nel primo tempo di Sampdoria-Napoli. Spalletti aveva fatto una scelta abbastanza diversa.

Il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato in questi minuti nel posticipo pomeridiano della diciassettesima giornata di Serie A contro la Sampdoria. Il club azzurro ha quasi il dovere di trovare i tre punti contro la terzultima in classifica, un modo per riscattare la sconfitta all’esordio nel 2023 a San Siro contro l’Inter.

La sfida tra Sampdoria e Napoli ha generato subito polemiche per un contatto con il centrocampista azzurro Anguissa, atterrato in area con un pestone. Dopo il ricorso al Var l’arbitro Abisso ha dato il calcio di rigore tra mille polemiche ed in tanti hanno criticato la scelta dell’arbitro.

Alla fine dal dischetto è andato Matteo Politano, ma l’ex calciatore di Sassuolo e Inter ha fallito il tiro dal dischetto colpendo il palo e generando diverse polemiche. Grave errore per l’attaccante, un errore che avrebbe potuto creare tensione tra gli azzurri. Alla fine il Napoli ha comunque terminato il primo tempo in vantaggio con un gol del solito Osimhen, dopo un grande assist di Mario Rui.

Sampdoria-Napoli, sorpresa sulla scelta del rigore

Politano è andato dal dischetto e ha sbagliato il calcio di rigore, ma le cose non dovevano andare realmente cosi. I colleghi di Dazn hanno svelato un curioso retroscena riguardo chi doveva tirare il calcio di rigore. Le cose dovevano andare diversamente ed il tecnico azzurro aveva scelto altri due tiratori. Alla fine Politano ha preso il pallone suscitando anche un pò di sorpresa tra i propri compagni.

I due calciatori incaricati da Spalletti di tirare il rigore erano il macedone Elmas o Kvicha Kvaratskhelia con il centrocampista che a dire il vero aveva anche preso il pallone per incaricarsi della battuta. Le cose non sono andate cosi, Politano sentiva di poter insaccare il rigore ma alla fine ha sbagliato. Per la cronaca gli azzurri hanno concluso il primo tempo in vantaggio e la Sampdoria è in dieci a causa del rosso diretto a Rincon, dopo un fallaccio sempre su Osimhen.