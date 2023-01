Colpo di scena Sampdoria-Napoli, la mossa a sorpresa spiazza tutti

Importanti novità in casa Napoli. Gli azzurri affronteranno oggi una sfida delicata di Serie A contro la Sampdoria di Dejan Stankovic.

Nel posticipo pomeridiano della diciassettesima giornata di Serie A si affronteranno al Ferraris la Sampdoria e il Napoli di Luciano Spalletti. Una sfida delicata e importante per entrambe le squadre con la capolista che deve riscattare l’esordio negativo nel 2023, e non perdere ulteriore terreno.

Dall’altra parte c’è grande voglia di rivalsa in casa Sampdoria. Alla prima del 2023 davanti ai propri tifosi la squadra vuole onorare al meglio le recenti scomparse di due grandi ex come Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, ex calciatori che ci hanno lasciato da poco tempo. La Samp ha cominciato il 2023 con una sorprendente vittoria, un successo in trasferta a Reggio Emilia.

Sampdoria e Napoli sono due squadre che sono intervenute sul mercato in questo inizio di calciomercato invernale. Le due squadre hanno effettuato un trasferimento importante, uno scambio tra le parti che ha sorpreso tutti. Da una parte il club azzurro ha prelevato in prestito con diritto di riscatto il polacco Bereszynski e dall’altra i blucerchiati hanno invece prelevato in prestito secco il giovane Zanoli.

Sampdoria-Napoli, scelta a sorpresa dell’allenatore

Con l’addio di Bereszynski e qualche problema fisico il tecnico blucerchiato Dejan Stankovic deve fare i conti con una grande emergenza in difesa. Problemi gravi visto che la squadra ligure affronterà oggi alle ore 18 il miglior attacco della Serie A e per questo motivo il tecnico pensa ad una scelta abbastanza a sorpresa.

Secondo quanto riporta il quotidiano ligure Il Secolo XIX il tecnico potrebbe lanciare il calciatore di proprietà azzurra Alessandro Zanoli. Una scelta delicata e importante visto che il giocatore non ha trovato quasi mai spazio in questa stagione, eccetto per scampoli di gara, a risultato acquisito, in Serie A contro il Sassuolo e in due sfide di Champions League. Sampdoria-Napoli, possibili scelte a sorpresa.