✍️ Occhio Napoli, ora è ufficiale: il big del club rivale lascia la Serie A

Non solo Napoli. In queste ore il calciomercato invernale è pronto a infiammarsi e un big della Serie A lascia il nostro campionato.

Dopo due mesi di stop dovuto alla pausa per i Mondiali in Qatar è tornata ufficialmente la Serie A. Il campionato italiano giocherà praticamente tutte le settimane con i 20 club del nostro campionato impegnati sempre più assiduamente. Allo stesso tempo comincia il calciomercato, il Napoli e le altre big lavorano per rinforzarsi o per cedere i calciatori non utili alla propria causa.

La squadra di Luciano Spalletti è stata finora una delle più attive in questa sessione di calciomercato. Il club partenopeo ha annunciato l’arrivo in prestito con diritto di riscatto del difensore Bereszynski mentre il giovane Alessandro Zanoli ha fatto il percorso inverno. Il difensore di proprietà azzurra si è trasferito in prestito secco nella formazione blucerchiata.

Questi primi giorni di mercato sono stati davvero poco attivi, una delle sessioni più ‘noiose’ degli ultimi anni con le big alle prese con grossi problemi. Inter e Milan devono fare i conti con i rinnovi complicati di Milan Skriniar e Rafa Leao, entrambi situazioni difficili da controllare. Il Napoli ha chiuso queste operazioni mentre altri top club pensano anche alle uscite.

Non c’è solo il Napoli, Malinovskiy saluta la Serie A

Negli ultimi minuti un top player ha salutato ufficialmente la Serie A. Il centrocampista ucraino Ruslan Malinovskiy ha definitivamente salutato l’Atalanta e si è trasferito all’Olympique Marsiglia, in Ligue1. L’operazione è ufficiale ed il giocatore vola in Francia in prestito con diritto di riscatto.

Malinovskiy è stato in questi anni un’arma importante per il club orobico ma ora il club nerazzurro ha deciso di cedere il calciatore. La società e soprattutto il tecnico Giampiero Gasperini non ritenevano una priorità il calciatore ed ora Ruslan lascia la Serie A. Brutta notizia anche per i Fantallenatori e il calciatore invece ripartirà dalla Ligue1.