Sollievo Napoli, la notizia è definitiva: Spalletti al settimo cielo

Il report dell’allenamento del Napoli consente di tirare un sospiro di sollievo a Spalletti: il tecnico ritrova il suo calciatore contro la Juve

Prime buone notizie per Luciano Spalletti in vista dell’appuntamento di venerdì sera al ‘Maradona’ contro la Juventus. A Napoli, il campionato vivrà il secondo snodo cruciale della seconda parte di stagione dei partenopei. La vittoria con la Sampdoria consentirà in settimana di lavorare con maggiore serenità.

Dalla prima seduta d’allenamento, intanto, sono arrivate novità incoraggianti per il tecnico di Certaldo che per provare ad avere ragione della squadra di Allegri, in un periodo di forma eccezionale, dovrà puntare sui suoi uomini migliori.

Napoli, Kim ha lavorato con i compagni nell’allenamento di ripresa: il coreano ci sarà contro la Juventus

Le buone notizie per Luciano Spalletti sono rappresentate dalle condizioni del difensore centrale coreano Kim Min-jae. Il calciatore non si è rivisto in campo nel secondo tempo della partita contro la Sampdoria. La sostituzione avvenuta durante l’intervallo aveva fatto scattare l’allarme. I tifosi azzurri si sono chiaramente allarmati non vedendolo rientrare in campo.

A giudicare dall’allenamento di oggi dunque si è trattato di una semplice mossa a scopo precauzionale perché l’ex Fenerbahce questa mattina ha lavorato regolarmente con il resto dei compagni nella seduta di ripresa. Spalletti tira un sospiro di sollievo.

Le buone condizioni del difensore sono state svelate dal solito report pubblicato dal Napoli. Il consueto aggiornamento sulle condizioni della squadra, infatti, in questo caso non hanno citato il difensore che pertanto ha partecipato al lavoro di scarico compiuto anche dagli altri compagni impiegati da Spalletti all’inizio della gara vinta per 2-0 contro la Sampdoria.

Il calciatore pertanto sarà regolarmente al suo posto nel match contro la Juventus, una sfida che potrebbe essere risolta da un margine sottilissimo. Il coreano potrà contribuire alla fase difensiva per tentare di stoppare i bianconeri, squadra con la serie di vittorie più lunga della Serie A in questo momento: 8, peraltro senza subire gol.