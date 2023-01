Napoli, l’agente fa esultare Spalletti: è tutto rientrato

Può davvero essere lui l’arma segreta del Napoli di Spalletti? Il parere del diretto interessato non lascia alcun dubbio.

Il Napoli ha superato la Sampdoria grazie alle reti di Osimhen ed Elmas. Una vittoria fondamentale per gli azzurri di Luciano Spalletti che riscattano il ko contro l’Inter e puntano al big match contro la Juventus con tre punti in più in tasca ed un buon vantaggio in termini di punti in classifica. Non secondario il fatto che il successo di ieri ha anche permetto al Napoli di guadagnare due punti sul Milan, squadre che è una delle principali rivali per il tricolore.

Come detto ad aver propiziato la vittoria azzurri sono stati Osimhen ed Elmas. L’attaccante nigeriano è ormai una presenza fissa nel tabellino marcatori del Napoli. In questa stagione sono già 10 i centri in campionato, stesso numero dei gol segnati nella sua prima stagione azzurra e solo 4 in meno della quota alla quale si è fermato la scorsa stagione. A questi numeri va anche aggiunto un centro in Champions League contro l’Ajax.

L’altro marcatore azzurro è stato Eljif Elmas. Il centrocampista nord-macedone è certamente meno avvezzo al gol di Osimhen anche se in questa stagione ne ha già segnati 4. Un bottino non indifferente, considerando che il fatto che Elmas è centrocampista e non ha sempre il posto da titolare garantito. Ma questa stagione si sta rivelando per lui quella della consacrazione, con numeri e prestazione che stanno mostrando come egli possa essere davvero l’arma in più di Luciano Spalletti.

Elmas, l’agente: “Grande personalità, sa dove vuole arrivare”

Ne è convinto il suo agente, George Gardi che, in un’intervista a Tuttomercatoweb, non ha dubbi: “L’anno scorso è stato per Spalletti l’uomo in più in Europa League. Questa stagione lo sta diventando in campionato. I numeri parlano per lui.” E in effetti al momento Elmas risulta comunque essere tra i giocatori che, seppur non sempre nell’undici di partenza, riesce a ritagliarsi un cospicuo minutaggio nonostante ad inizio campionato avesse espresso qualche malumore per la situazone.

“Dal mio punto di vista è solo una conferma.” continua l’agente che ci tiene a precisare come l’exploit di Elmas non sia casuale, anzi tutt’altro. Per l’agente le motivazioni sono da ritrovarsi nel carattere e nella voglia di emergere: “E’ un ragazzo con grande personalità, sa dove vuole arrivare.” Situazione che certamente farà la felicità di Luciano Spalletti e dei tifosi del Napoli, anche considerando che nella prima parte di stagione c’era stato uno screzio e qualche malumore da parte del calciatore.