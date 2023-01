Napoli-Juve, Allegri spiazza: pronta la mossa che preoccupa gli azzurri

La Juve di Allegri è una delle squadre più in forma della Serie A. Il club bianconero è secondo ed è pronto a sfidare la capolista.

La Juve di Massimiliano Allegri affronterà venerdi sera il Napoli allo stadio Maradona in una delle sfide più attese di questo campionato. Da un lato la capolista, pronta ad allungare e desiderosa di sognare il terzo titolo. Dall’altro lato invece c’è la squadra bianconera, reduce da otto vittorie consecutive e lanciatissima verso le zone alte. La Juve ha cominciato il 2023 come aveva finito l’ultima fase del 2022 e i bianconeri hanno nella difesa il proprio punto chiave.

C’è grande attesa per il match di venerdi ed Allegri sta lavorando con l’obiettivo di recuperare la maggior parte degli uomini a disposizione. Il club bianconero ha avuto tanti problemi nella prima parte di stagione, tanti infortuni e il tecnico ha ricevuto tante critiche. D’altronde la Juve è uscita abbastanza clamorosamente nel girone di Champions League ed è stata ‘retrocessa’ in Europa League.

Ora le cose sono parzialmente migliorate e venerdi la stagione del club torinese può cambiare. Un’eventuale vittoria di Allegri manderebbe la Juve a -4 dalla capolista e riaprirebbe definitivamente i giochi scudetto. Ovviamente i tifosi del Napoli non si avviano ciò e sperano invece di dare una pesante botta alla squadra rivale.

Napoli-Juve, Allegri pensa ad una mossa a sorpresa

Negli ultimi tempi la Juve ha spesso avuto un atteggiamento molto difensivo puntando sulle ripartenze e sul contropiede. Il quotidiano Tuttosport ha rivelato nella giornata odierna che Allegri è pronto ad utilizzare uno schieramento più offensivo puntando su calciatori che non hanno dato molto, causa infortunio, in questa prima parte della stagione.

Il club bianconero potrebbe schierare dal primo minuto, accanto al centravanti ed ex Milik, la coppia di esterni composta da Federico Chiesa ed Angel Di Maria. I due campioni sono entrambi in ottime condizioni e ora il tecnico pensa di lanciarli per un match decisivo ai fini della stagione. La Juve preoccupa il Napoli, gli azzurri osservano la situazione.