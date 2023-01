Napoli, l’annuncio in diretta è netto: Giuntoli se la ride

L’operazione di mercato è andata a buon fine e il direttore sportivo del Napoli Giuntoli può raccogliere i meritati complimenti.

Il Napoli ha immediatamente riscattato la sconfitta di inizio anno contro l’Inter. Gli azzurri, dopo il primo ko stagionale in campionato, hanno immediatamente riconquistato tre punti, sperando a Marassi la Sampdoria. Un match che, complice il rigore sbagliato da Politano in apertura, avrebbe potuto rivelarsi più complicato del previsto.

E invece prima il solito Osimhen, arrivato già a quota 10 in campionato, e poi Elmas su rigore hanno regolato la pratica blucerchiata consentendo al Napoli di rispondere alla vittoria della Juventus e di guadagnare due punti sul Milan bloccato sul pari dalla Roma. Tra i temi del match c’era anche lo scambio tra Bereszyński e Zanoli che ha portato il polacco in azzurri e l’italiano alla Sampdoria.

Ieri per Zanoli c’è stato addirittura l’esordio in blucerchiato. Una partita discreta, anche se il risultato alla fine, come detto ha premiato la sua ex squadra. Ma un pomeriggio tutto sommato positivo, come ha ripetuto oggi il suo agente, che oltretutto ha difeso la scelta di trasferirsi alla Samp ed ha elogiato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per come ha gestito la trattativa e il processo di crescita del suo assistito.

Zanoli, l’agente: “Obiettivo tornare a Napoli. Complimenti a Giuntoli”

“Sono molto felice dell’esordio del ragazzo con la Sampdoria.” ha dichiarato Alessandro Moggi a CRC. L’agente di Zanoli esprime grande soddisfazione per la prima partita con la nuova squadra: “Dopo mesi di inattività non è certo facile tornare in campo e mostrare la giusta forma, ma ieri l’esordio, a parte il risultato, è andato bene. E’ stato importante inserirsi immediatamente nelle rotazioni.”

Poi un parere sul trasferimento: “L’obiettivo nostro è un ritorno a Napoli. Ci aspettiamo possa accadere, lo speriamo. Il doppio scambio è stata un’ottima operazione sia per noi che per Giuntoli. A noi consente di misurarci con un altro ambiente e soprattutto acquisire esperienza. Il Napoli invece prende un giocatore già esperto che può dare il suo contributo fin da subito. Un’operazione lungimirante da parte di Giuntoli.”