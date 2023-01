Calciomercato Napoli, colpo di scena: spunta un nome nuovo a centrocampo

Il Napoli pensa al futuro. Il club azzurro valuta vari nomi per il futuro, interessante opzioni che a volte stupiscono gli addetti ai lavori.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha festeggiato nell’ultima giornata il titolo di campioni d’inverno. Gli azzurri hanno espugnato Genova ed hanno festeggiato così questo titolo, approfittando dell’inaspettato stop del Milan contro la Roma. Gli azzurri ora hanno sette punti di vantaggio su Milan e Juventus ed addirittura dieci sull’Inter di Simone Inzaghi.

La società azzurra è stata abile a sfruttare le risorse a disposizione rilanciando alcuni giocatori come ad esempio Lobotka e Mario Rui e indovinando gli acquisti. La società ha ceduto pilastri del calibro di Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens ma i nuovi acquisti hanno sorpreso tutti.

Da Kim a Kvaratskhelia, fino a Raspadori e Olivera, il Napoli ha indovinato quasi tutti gli acquisti e il loro valore è notevolmente aumentato. La società monitora ancora il calciomercato ed è alla ricerca di giovani interessanti talenti. Negli ultimi giorni il club partenopeo è stato accostato al centrocampista dell’Angers Ounahi, sorpresa dell’ultimo Mondiale, ma non è l’unico nome.

Napoli, giovane nome per il centrocampo

Secondo quanto riporta TMW il Napoli è ora sulle tracce di un giovanissimo talento marocchino. Il club partenopeo sta monitorando il calciatore Bilal El Khannouss, centrocampista offensivo classe 2004 di proprietà del Genk. Anche questi è marocchino, ma è un nome assolutamente a sorpresa.

Giuntoli, dopo Kim e Kvaratskhelia, vuole ancora stupire ed ha messo nel mirino il calciatore. El Khannouss si sta mettendo in mostra nonostante la giovane età e gli azzurri sperano di fare un nuovo colpaccio. Il mercato per il futuro è tutt’altro che finito ed il Napoli monitora le varie operazioni, trattative che si preannunciano caldissime. Non solo il primato e il big match di venerdi, gli azzurri lavorano al futuro.