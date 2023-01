“Non cito gli episodi…”: Napoli, la sentenza di Cruciani fa infuriare i tifosi

Il Napoli, domenica scorsa, ha giocato e vinto contro la Sampdoria ma le polemiche non si sono spente: la sentenza di Cruciani fa infuriare gli azzurri.

Il Napoli, domenica pomeriggio, ha giocato e vinto contro la Sampdoria. Ritrovando tre punti importanti dopo la sconfitta subita dall’Inter alla prima della ripresa della Serie A. Ma le polemiche, per quanto affermato qualche giorno fa da uno scrittore in particolare, non accennano a placarsi. La sentenza di Cruciani non piacerà perciò ai tifosi azzurri.

Il Napoli, quindi, si sta preparando per il big match che venerdì sera dovrà disputare al Diego Armando Maradona contro La Juventus. Nei giorni scorsi, proprio in riferimento alle dirette concorrenti e alle squadre de Nord, aveva parlato Roberto Saviano.

Il suo pensiero, tuttavia, non è stato apprezzato da tutti e, a tal proposito, ha voluto far sentire il proprio disappunto Giuseppe Cruciani. Le polemiche, dunque, non accennano a placarsi.

Napoli, gli episodi e le dichiarazioni di Saviano hanno riaperto le discussioni: dura sentenza di Cruciani

Giuseppe Cruciani, durante la trasmissione ‘La Zanzara’ di ‘Radio 24’, ha fatto riferimento ai pensieri espressi da Roberto Saviano nei giorni scorsi in merito al percorso del Napoli. E ovviamente delle dirette concorrenti per la lotta Scudetto. Cruciani, come di consueto, non le ha mandate a dire e la sua sentenza è stata netta. Ma ha fatto anche infuriare.

“Nei giorni scorsi – ha affermato – l’autoproclamatosi intellettuale, il signor Saviano ha detto, parlando del possibile scudetto di Napoli, ha detto ‘Bisogna vedere se ce lo fanno vincere, il Vento del Nord…’. Ma quale potere del Nord? A parte la ca***ta, la mi****ta che ha detto. Non cito nemmeno gli ultimi episodi calcistici, che vanno esattamente in direzione contraria“, facendo riferimento al calcio di rigore concesso contro la Sampdoria e poi sbagliato da Politano. “Ormai Saviano dice cazz*ate di continuo! Ma quale Vento del nord! Non esiste il complottismo, non esiste alcun vento del nord“, ha concluso.