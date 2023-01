Napoli, la decisione di Giuntoli è netta: spunta il piano per il colpaccio

Calciomercato Napoli, adesso Giuntoli ha preso la sua decisione e il piano è chiaro: ecco come il giocatore può entrare a far parte della rosa.

Il Napoli con Luciano Spalletti si sta preparando per il big match da disputare venerdì sera contro la Juventus al Maradona. Ma oltre le logiche di campo, ad interessare ci sono anche quelle di calciomercato. Per un colpaccio nello specifico è spuntato fuori il piano di Cristiano Giuntoli. Le ultime.

Il Napoli, come ormai ben noto, ha come obiettivo per il futuro l’acquisto del cartellino di Azzedine Ounahi. Il classe 2000 si è messo in mostra con il Marocco nel corso dei Mondiali in Qatar e il club partenopeo vorrebbe assicurarsi le sue prestazioni da gennaio per giugno.

La volontà è quella di superare qualsiasi concorrenza e di acquistare il giocatore dall’Angers prima che partano aste. Anche perché già i Mondiali hanno fatto lievitare il suo prezzo e hanno messo in mostra quelle che sono le sue indiscutibili qualità, nonostante la sua giovane età. Le ultime sull’eventuale operazione e il piano di Giuntoli.

Calciomercato Napoli, Giuntoli ha pronte le sue mosse: l’obiettivo è portare Ounahi in squadra

Le ultime riguardo quest’operazione in particolare le ha riferite questa mattina la redazione di ‘TMW’: “Giuntoli segue da tempo Ounahi. I Mondiali però hanno fatto lievitare il prezzo e il Napoli non intende andare oltre i 15 milioni di euro, a cui al massimo possono essere aggiunti un paio di milioni di bonus”. “Di certo – si legge ancora – l’operazione arriverà a toccare i 20 milioni di euro, come voluto dall’Angers. Quindi, a questo punto, tutto dipenderà dalla volontà del giocatore“.

Il Napoli e Giuntoli, d’altro canto, sperano che con il passare delle settimane l’attenzione nata nei confronti del giocatore vada man mano diminuendo. Così da avere maggiori possibilità che il prezzo almeno non aumenti rispetto a quello attuale. Anche perché l’obiettivo è appunto quello di evitare aste. Infine, come riferito da ‘TMW’: “Al momento Ounhai sembra preferire il progetto del Napoli rispetto a quello del Leeds, che però offre di più per il cartellino”.