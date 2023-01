Calciomercato Napoli, Giuntoli pesca in Serie A: costa 25 milioni

Il Napoli di Spalletti pensa al big match di venerdi sera contro la Juventus. La società intanto osserva le ultime di calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara al big match di venerdì sera contro la Juventus, una sfida molto delicata e cruciale per il futuro della propria stagione. Gli azzurri potrebbero andare ulteriormente in classifica e dare una decisa sterzata alla Serie A. La sconfitta di San Siro aveva allarmato i tifosi e gli addetti ai tifosi ma ora le cose sono cambiate.

La squadra è tornata a vincere a Genova e c’è grande entusiasmo per il big match del Maradona. Non solo Serie A perchè in questi giorni le big del nostro campionato sono impegnate anche con il calciomercato. Le squadre lavorano al presente e al futuro per rinforzare il proprio club ed anche il Napoli è stato finora uno dei club più attivi.

La società partenopea ha ufficializzato l’arrivo in prestito con diritto di riscatto del polacco Bereszynski mentre in uscita è andato via Alessandro Zanoli. Il giovane azzurro ha fatto il percorso inverso, ha prima rinnovato e poi è andato in prestito alla Sampdoria. Queste sono le prime operazioni ufficiali, ma gli azzurri lavorano al futuro, come dimostra il recente interesse per il giovane talento marocchino Ounahi.

Napoli, si pensa anche alla difesa

La società ha sempre avuto un occhio di riguardo per i giovani e per alcuni dei profili più interessanti sul mercato. Acquisti come quelli di Kim e Kvaratskhelia hanno dato lustro al lavoro di Giuntoli ma la società è attenta a ogni situazione. Il coreano Kim Min Jae, ad esempio, ha una clausola di rescissione, e di conseguenza potrebbe partire la prossima estate.

Il club azzurro, secondo quanto riporta Tuttosport, osserva e pensa già al futuro. Il club partenopeo avrebbe messo nel mirino il giovane difensore olandese del Torino Schuurs, calciatore arrivato in estate dall’Ajax. Il giocatore piace anche all’Inter (come sostituto di Milan Skriniar) e a diversi club europei ed ha un costo di 25 milioni di euro.