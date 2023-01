🤩 Napoli-Juve, c’è l’annuncio: salti di gioia per De Laurentiis

Manca sempre meno all’anticipo e big match della diciottesima giornata di Serie A tra il Napoli di Spalletti e la Juve di Allegri.

Venerdi sera andrà in scena al Maradona una sfida molto delicata e fondamentale per la stagione del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti ospiterà la Juve di Massimiliano Allegri, una squadra reduce da 8 vittorie consecutive e al momento la principale antagonista scudetto. Gli azzurri hanno ottenuto una preziosa vittoria a Genova ed ora vogliono avvicinare il discorso titolo. Un eventuale successo porterebbe la capolista a più dieci punti sulla storica rivale torinese.

Dopo l’ultima giornata di campionato la formazione partenopea è ufficialmente campione d’Inverno, sette punti di vantaggio a solo due giornate dal termine. Il clima attorno al club partenopeo è straordinario, c’è grande consapevolezza mentre in casa Juve Allegri deve fare i conti con i soliti problemi in infermeria.

I tifosi del club azzurro sono stati spesso il ‘dodicesimo uomo’ al Maradona e contro la Juve è una sfida sempre molto sentita. Poi è ancora più calda e importante visto l’importanza dei punti in classifica. La situazione è chiara e le ultime notizie sono piuttosto positive per la società di Aurelio De Laurentiis.

Napoli-Juve, previsto il tutto esaurito

Anche in questa occasione i tifosi azzurri saranno vicini e faranno sentire tutta la propria vicinanza a Kvaratskhelia e compagni. L’edizione odierna del Corriere dello Sport conferma che per il big match di venerdi è previsto il primo sold-out della stagione con i biglietti rimasti letteralmente polverizzati. Ieri è stata aperta la prevendita dei 4 mila posti assegnati ai tifosi del club bianconero e anche li è previsto il tutto esaurito.

Ci sarà quindi il pubblico delle grandi occasioni, quel che merita naturalmente un match come Napoli-Juve. Grande attesa per lo scontro, il Napoli è pronto alla sfida e lo sono anche i suoi tifosi. Il big match della diciottesima giornata di Serie A sarà anche l’anticipo e Spalletti e Allegri si sfideranno per una gara già fondamentale in chiave scudetto.