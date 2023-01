“Mi aspetto…”: Juventus, l’ex procuratore fa infuriare i tifosi bianconeri

Venerdì sera sarà big match al Maradona tra Napoli e Juventus: proprio sui bianconeri e sulla situazione vissuta è arrivata una sentenza pesante.

Il Napoli è già proiettato alla gara da dover giocare venerdì contro la Juventus al Diego Armando Maradona. I bianconeri arriveranno in trasferta nella città partenopea. E proveranno a non fallire l’occasione che hanno per poter rosicchiare altri punti che li separano dalla vetta. Arriva nei confronti della Vecchia Signora anche una sentenza pesante.

La Juventus, quindi, approderà al Maradona venerdì e proverà a conquistare punti che la superano dalla vetta della classifica occupata proprio dalla squadra di Luciano Spalletti.

A prescindere dalle logiche di campo, ad ogni modo, la Juventus è comunque ancora impegnata a risolvere le questioni legate al terremoto societario arrivato nel corso dei Mondiali in Qatar. Le ultime su quanto potrebbe succedere sono arrivate dall’ex procuratore della FIGC, Marco Di Lello.

Napoli senti Di Lello: l’ex procuratore federale parla così della situazione che sta riguardando la Juventus

Marco Di Lello, Presidente della Commissione Affari Economici della FIGC ed ex procuratore federale, ha parlato in diretta a ‘Radio Punto Nuovo’, nel corso del programma ‘Punto Nuovo Sport Show’ della società bianconera. Le sue parole non hanno lasciato molti dubbi: “La Juventus e i possibili punti di penalizzazione per l’inchiesta Prisma? Da tifoso spero che il Napoli possa vincere lo Scudetto sul campo (ride, ndr.)”.

Ma il suo discorso poi ha riservato anche una sentenza pesante nei confronti della Juventus. E di quanto appunto accaduto fin qui: “Mi aspetto francamente sanzioni e anche pesanti nei confronti della Juventus. Così come nei confronti delle società che hanno collaborato con i bianconeri a creare questo sistema. In tal senso, però, i tifosi azzurri possono sperare in un provvedimento simile, ci sono le condizioni“. Intanto, dal canto suo, il Napoli aspetta gli avversari. La tensione è già palpabile.