“Non stavano bene…”: Napoli, la rivelazione su Ancelotti spiazza tutti

L’avventura di Ancelotti al Napoli si è conclusa male. Oggi è emersa una particolare rivelazione sulla sua esperienza in azzurro.

Quella di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli è stata una storia d’amore conclusasi in maniera amara, iniziata nel migliore dei modi e con tante aspettative ma terminata con il peggiore degli epiloghi. Dal 23 maggio 2018 al 10 dicembre 2019: 556 giorni ricchi di emozioni ed intensi, durante i quali però la squadra ha faticato a raggiungere il livello qualitativo richiesto dalla dirigenza.

Ad Ancelotti era stato affidato un compito complesso: fare meglio dei 91 punti collezionati nella scorsa stagione da Maurizio Sarri, preso nel frattempo passato a sorpresa alla Juventus campione d’Italia, e vincere il tricolore. L’avvio in campionato è convincente mentre in Champions League la squadra va subito incontro ad un’amarezza: l’eliminazione alla fase a gironi. La prima stagione con lui in panchina si conclude con un secondo posto in Serie A ed il 58% di partite vinte. Un buon dato, ma che non soddisfa del tutto la piazza.

La stagione successiva porta in dote numerosi nuovi acquisti come ad esempio Hirving Lozano, Eljif Elmas e Giovanni Di Lorenzo ma le cose non migliorano. Anzi, sotto certi aspetti peggiorano a causa delle sconfitte rimediate che portano alla scelta di mandare la rosa in ritiro. Una decisione che scena la frattura completa tra i giocatori ed il tecnico, esonerato poi dalla società. Proprio di questo rapporto ha voluto parlare oggi Gennaro Gattuso nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Real Madrid proprio di Ancelotti.

Napoli, Gattuso parla della gestione Ancelotti

L’ex Milan, all’epoca, venne scelto dal Napoli proprio per sostituire Ancelotti e sono diverse le criticità che trovo al momento del suo arrivo in città. “Quando sono andato al Napoli per qualche mese sui giornali si è parlato molto del fatto che la squadra non stesse bene quando c’era Carlo… non stava bene fisicamente”. Una rivelazione in piena regola, ma non l’unica fornita dall’attuale guida del Valencia.

“In quei due anni alcune cose non sono state fatte bene. Ma ho un grande rispetto per lui”. Il rapporto che li lega, in ogni caso, non appare essere dei migliori. “Ho parlato con Ancelotti, l’ultima volta un anno fa”. Per entrambi, Napoli è ormai un’esperienza archiviata. Gli azzurri, intanto, si godono Luciano Spalletti e il primo posto solitario in classifica.