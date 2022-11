Napoli, svolta per il rinnovo di Spalletti: ecco tutti i dettagli

Il Napoli a cui Spalletti è riuscito a dare nuova linfa ha stupito tutti e adesso sembrerebbe esserci la svolta per il rinnovo: i dettagli.

Il bel Napoli visto in questa prima parte di stagione è stato prima di tutto il risultato del lavoro svolto, fin dallo scorso anno, da Luciano Spalletti. Su di lui e sul suo futuro adesso sembra essere arrivata anche una svolta importante.

Gran parte del merito per il Napoli, che ha messo in difficoltà chiunque in questa prima parte di stagione, va quindi riconosciuto a Luciano Spalletti. Oltre che a Giuntoli per le operazioni mirate condotte sul mercato.

Il contratto dell’allenatore azzurro è attualmente in scadenza nel 2023, ma con opzione fino al 2024. Ma il club vorrebbe blindare la sua presenza in panchina e starebbe già pensando al rinnovo. A tal proposito sono sopraggiunte novità importanti.

Napoli, il punto della situazione sul futuro di Spalletti in azzurro: ecco tutti i dettagli

Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ il punto della situazione in casa Napoli lo ha fatto Nicolò Schira : “I rinnovi sono i piatti forti del Napoli in queste settimane. Anche se Giuntoli e i suoi sono in giro per il mondo per adocchiare nuovi talenti e studiare qualche colpo nella prossima estate”.

Il giornalista ha fatto poi chiarezza in merito alla situazione più strettamente legata al tecnico: “Rinnovo di Spalletti? Il Napoli ha un’opzione da poter esercitare fino al 2024. Ma le parti sono d’accordo sul discutere un nuovo accordo biennale con adeguamento fino al 2025“. Non resta, dunque, che attendere le firme.