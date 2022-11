Calciomercato Napoli, nuovo ‘caso’ come Fabian Ruiz: il piano di Giuntoli

Il Napoli si gode la sosta, ma attenzione a quello che succede nel corso del Mondiale. Nuovo caso come quello che è stato l’addio di Fabian Ruiz?

Momento magico, sia in campionato che in Europa. È un grande Napoli, quello che Giuntoli, De Laurentiis e Spalletti hanno costruito quest’anno. Il tutto nonostante le partenze dolorose e lo scetticismo pesante che ha accompagnato i movimenti estivi della dirigenza azzurra. Adesso la musica è completamente diversa, ma attenzione agli scenari dei prossimi mesi.

Anche perché il DS Giuntoli sta già pianificando e mettendo nero su bianco il piano rinnovi. A breve arriveranno quelli di Lobotka, Di Lorenzo e Rrhamani, in attesa di capire quale sarà il futuro di un altro big di questo Napoli: Piotr Zielinski. Il polacco è in scadenza nel 2024 e già quest’estate sembrava ad un passo dall’addio. Ora è diventato un fondamentale dell’undici azzurro e il suo avvenire è tutto da scrivere.

Napoli, Zielinski come Fabian Ruiz? Giuntoli ha già il piano pronto

Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, l’esperto di mercato Nicolò Schira ha tracciato il quadro sul futuro di Piotr Zielinski e sul piano di Cristiano Giuntoli: “Sappiamo tutti che il polacco è in scadenza nel 2024, bisogna capire cosa succederà con lui. Chiaro che il Napoli abbia già pronto un piano, c’è Samardzic dell’Udinese che sarebbe l’erede ideale di Zielinski”.

Di qui, Schira fa il confronto con il caso Fabian Ruiz: “Anche perché per il polacco la strada è segnata: o il Napoli trova una quadra con lui per il rinnovo, o in estate sarà messo sul mercato come successo con l’ex Betis Siviglia”.