“ADL venderà tutto”: futuro Napoli, la rivelazione non lascia dubbi

Aurelio De Laurentiis si gode, dopo i tanti elogi, il suo Napoli ma proprio in merito alla società e al suo futuro è arrivata una rivelazione chiara.

Aurelio De Laurentiis ha avuto in più occasioni la spinta di elogiare il suo Napoli per le tante cose positive fatte vedere con la prima parte di stagione andata in scena. Tra Serie A e Champions League. Adesso però, proprio in merito al futuro della società, è arrivata una rivelazione piuttosto chiara.

Il Napoli si gode il meritato riposo, con gli allenamenti che riprenderanno presto per i giocatori non impegnati al seguito delle proprie nazionali con i Mondiali in Qatar.

A far parlare, ora come ora, è però un’indiscrezione venuta fuori questa mattina in merito a una possibile vendita della società partenopea proprio da parte proprio di De Laurentiis. A questo proposito sono arrivate ulteriori novità.

Napoli, sul futuro della società di De Laurentiis è arrivata una rivelazione in diretta

Ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’, nel corso del programma ‘Un Calcio alla Radio’, ha parlato il direttore del ‘Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni. Il suo pensiero, oltre al Mondiale in Qatar che ha preso ufficialmente il via e all’Italia scesa in campo ieri contro l’Austria, ha toccato anche l’argomento Napoli appunto.

La sua rivelazione, sulle intenzioni di De Laurentiis per il futuro, ha non lasciato dubbi. “Fondi americani per il Napoli? È uscita questa notizia e l’abbiamo ripresa. C’è grande interesse, ho le carte. Credo che De Laurentiis quando venderà, venderà tutto. Lui è un one man band, comanda, non accetta altri in società”, ha quindi dichiarato il giornalista sportivo sulle ultime indiscrezioni circolate.