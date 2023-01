Napoli-Juventus, da domani tutto può cambiare: Spalletti suda freddo

Napoli-Juventus, guai in arrivo per mister Luciano Spalletti? La notizia rischia di compromettere i suoi piani: può accadere già domani.

La marcia di avvicinamento a Napoli-Juventus è oramai iniziata. Dopo la vittoria dei ragazzi di Massimiliano Allegri contro la Cremonese ed il successo dei partenopei contro la Sampdoria a Marassi, la grande attesa è per il match del prossimo venerdì. Alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, il Napoli di Spalletti ospita i bianconeri di Allegri in un match che preannuncia spettacolo in campo. Una sfida diversa dalle altre, sentitissima da entrambe le tifoserie vista la storica rivalità sportiva.

Per il big match Spalletti è pronto ad indossare il proprio abito migliore. La sua formazione non vedrà alcuno stravolgimento particolare, anche perché le condizioni di Kim Min-jae, unico presunto acciaccato dei titolarissimi, sembrano buone. Il difensore coreano, colpito da una nevralgia al polpaccio, con riposo e fisioterapia dovrebbe regolarmente essere in campo.

Napoli-Juventus, Vlahovic scalda i motori? Da domani potrebbe rientrare parzialmente in gruppo

Chi, invece, è in emergenza è l’allenatore toscano della Juventus. Il tecnico bianconero deve fare i conti con una infermeria piuttosto affollata. Nonostante il pieno recupero di Gleison Bremer, out contro la Cremonese per un affaticamento muscolare, restano fermi ai box Leonardo Bonucci, Mattia De Sciglio, Juan Cuadrado e Paul Pogba. E nel frattempo ci sono Federico Chiesa ed Angel Di Maria che continuano a non essere al top, seppur sulla via della completa ripresa.

Tra i calciatori citati spicca l’assenza di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, alle prese da diversi mesi con una pubalgia che non sembra concedergli alcuna tregua, è a serio rischio per la super gara del Maradona di venerdì. Il centravanti ex Fiorentina è ancora assente agli allenamento con il resto del gruppo. Come riferisce ‘Sky Sport’, nella giornata di domani, però, lo scenario potrebbe mutare. Nelle prossime ore, infatti, Vlahovic potrebbe svolgere lavoro parzialmente in gruppo. Una notizia che rischia di compromettere i piani di Spalletti. Nonostante un ipotetico lavoro con i compagni alla Continassa, la sua presenza contro il Napoli resterebbe comunque decisamente incerta.