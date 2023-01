Napoli, la tegola colpisce anche Giuntoli e Spalletti: c’è l’ufficialità

Brutte notizie per il Napoli. Giuntoli e Spalletti devono fare i conti con una novità non certo piacevole per il futuro degli azzurri.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il tecnico Luciano Spalletti sono senz’altro tra i maggiori protagonisti della grandissima stagione fin qui disputata dal Napoli. Il primo è riuscito ad assemblare una squadra con un mercato oculato e sorprendente. Il secondo, nonostante l’addio di diversi pezzi da novanta, ha amalgamato un gruppo che fino ad ora ha fatto davvero pochi passaggi a vuoto.

Un presente eccezionale, ma occhio anche al futuro. Già perché il Napoli pensa anche in prospettiva. Non solo al calciomercato di questa sessione, che ha portato in dote Bereszyński, ma anche per il futuro prossimo. Tra i nomi che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha segnato sul taccuino del mercato c’è quello di Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino in forza all’Angers, vera e propria rivelazione agli ultimi mondiali in Qatar.

Ounahi è infatti risultato tra le più piacevoli sorprese della nazionale maghrebina, outsider capace di far fuori le blasonate Spagna e Portogallo e di arrendersi solo i semifinale al cospetto della Francia. Naturale quindi che su Ounahi si siano scatenate diverse voci di mercato. Sono molte le squadre sul calciatore, sia in Ligue 1, dove spicca l’interessamento del Marsiglia, sia in Europa, dove invece sembra essere il Napoli il club maggiormente intenzionato a provare a strappare il calciatore all’Angers.

Napoli, l’obiettivo di mercato Ounahi ancora fuori per infortunio

Al momento però l’ascesa del centrocampista marocchina sembra essere bloccata da qualche problema di troppo alle caviglie. Il calciatore infatti risulta ancora infortunato, tanto da dover saltare questa sera il match contro il PSG. Il calciatore infatti non risulta nelle formazioni ufficiali del match del Parco dei Principi.

Un’occasione mancata per poterlo visionare in una partita estremamente difficile e di grande importanza. L’Angers in questo momento non naviga in buone acque. A differenza del PSG che sta ammazzando il campionato, anche se recentemente è arrivato il primo ko stagionale, l’Angers è fanalino di coda con soli 8 punti raccolti fino a questo momento. Il club bianconero è tra i principali candidati alla retrocessione e l’assenza in campo di Ounahi, in questo testa coda, non fa altro che peggiorare una situazione già critica.