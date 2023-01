“Assurdo…”: Napoli, quante polemiche. Lo sfogo è durissimo

Dopo le polemiche degli scorsi giorni attorno al Napoli arriva lo sfogo durissimo che prova a rimettere le cose al loro posto.

Il 2023 del Napoli è iniziato con una sconfitta contro l’Inter, la prima stagionale in campionato, subito però riscattata dalla vittoria esterna contro la Sampdoria. Spalletti è stato bravo a non far precipitare il morale dei suoi e gli azzurri sono andati a Genova tornando, grazie alle reti di Osimhen ed Elmas, con tre punti fondamentali.

Entrambe le partite però sono state condite da diverse polemiche attorno agli arbitri. Contro la Sampdoria in molti hanno criticato il primo rigore assegnato agli azzurri. Un episodio che per, in fin dei conti, non ha compromesso nulla vista che Politano ha fallito dagli undici metri e che la vittoria azzurra è poi arrivata con la rete di Osimhen e il rigore, stavolta molto più netto, trasformato da Elmas. Contro l’Inter invece le polemiche si erano concentrate attorno alla designazione di Sozza.

Il fischietto è infatti nato a Milano e vive a Seregno, nella provincia di Monza-Brianza, sempre in Lombardia. In molti avevano criticato l’inopportunità di designare un arbitro del posto per un big match che riguardava una delle due squadre di Milano. Il designatore Rocchi però, a margine della presentazione del fuorigioco-semiautomatico, ha difeso la scelta, parlando apertamente di polemiche strumentali che non tengono conto della professionalità dei direttori di gara e delle logiche dietro le designazioni.

Napoli, stop alle polemiche su Sozza: “Discorsi assurdi quelli sull’arbitro.”

“Sono discorsi assurdi!” ha chiarito Rocchi. “Incredibile sentirli ancora oggi. I criteri con cui vengono fatte le designazioni sono legati alla qualità dell’arbitro, alle sue prestazioni, non certo alla provenienza o alla città di residenza. Due giornate fa è stata una delle migliori giornate per gli arbitri.”

Rocchi ha poi fatto una panoramica generale del momento dei fischietti italiani: “Ci sono gli internazionali come Orsato che sono per noi un orgoglio e una sicurezza. Poi stanno crescendo molti giovani, il campionato italiano non è certo facile. E’ un torneo molto complesso, ma i nostri ragazzi stanno crescendo bene. Ci sono, come è normale, alcuni incidenti di percorso, ma la strada intrapresa è quella giusta.”