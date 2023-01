“C’è l’okay del calciatore”: mercato Napoli, che capolavoro di Giuntoli

Napoli, attenzione alle ultime che arrivano dal mercato. Arriva l’annuncio che fa impazzire i tifosi, ecco l’ennesimo capolavoro di Giuntoli

Ripartire forte in campionato, per lanciare subito un segnale alle altre. Missione compiuta per il Napoli di Luciano Spalletti, che ha fatto in fretta a mettersi alle spalle la brutta sconfitta di San Siro e ad approfittare degli stop di Milan ed Inter. Adesso arriverà la Juventus al Maradona, per un match che avrà tutti i contorni dello spareggio. Perché il confronto con gli uomini guidati e allenati da Massimiliano Allegri finirà con l’essere decisiva, in un modo o nell’altro.

Intanto, il Napoli studia il da farsi anche all’esterno del rettangolo di gioco. Il DS Cristiano Giuntoli ha da poco concluso l’operazione che ha portato in azzurro Bartosz Bereszynski, per un colpo che ha migliorato ulteriormente la rosa già completa e attrezzata di mister Luciano Spalletti. Adesso, il direttore sportivo dei campani potrebbe tirare fuori l’ennesimo coniglio dal proprio cilindro. E calare un vero e proprio capolavoro di mercato, come sono stati quelli di Kvaratskhelia, Kim, Raspadori e Simeone.

Calciomercato Napoli, l’annuncio è un vero capolavoro di Giuntoli: ecco cosa sta succedendo

Capolavoro che potrebbe avere il nome e cognome di Azzedine Ounahi. Il forte centrocampista del Marocco è venuto fuori alla grande nel corso dell’ultimo Mondiale di Qatar ed è finito, ormai, nel mirino del Napoli. La concorrenza è nutrita, ma gli azzurri si sono mossi per tempo. E ad assicurarlo e annunciarlo è il giornalista Ciro Venerato, che al ‘TG Sport’ di Rai 2 ha fatto il punto sull’operazione.

“C’è l’okay del calciatore, che ha già espresso il suo gradimento alla piazza di Napoli attraverso l’agenzia che cura i suoi interessi – spiega il noto esperto di mercato – L’offerta degli azzurri è di 15 milioni più bonus all’Angers e di 1,5 milioni di euro per 5 anni ad Ounahi. Manca ancora l’okay definitivo con il marocchino, mentre l’accordo con il club francese resta lontano a queste cifre. L’Angers chiede almeno 25 milioni di euro, con Lipsia, Leeds e Manchester United che si faranno avanti nelle prossime giornate”.