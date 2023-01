💰 Calciomercato Napoli, ecco il nuovo Kvaratskhelia: c’è l’annuncio

Non solo Kvaratskhelia, il Napoli avrebbe messo gli occhi su quello che in molti stanno già considerando il suo erede.

Nonostante un piccolo periodo di appannamento in questo inizio di 2023, Kvaratskhelia è senza dubbio una delle note maggiormente positive del Napoli. L’attaccante georgiano ha praticamente stupito tutti, tifosi e addetti ai lavori, per la sua capacità di adattamento e per la dirompenza con cui è arrivato in Italia. Da oggetto misterioso del mercato azzurro a vero eproprio top player imprescindibile per le rotazioni di Luciano Spalletti.

Merito anche di Cristiano Giuntoli che è riuscito a portarlo a Napoli per il proverbiale piatto di lenticchie. Una cifra contenutissima quella spesa dal Napoli per strapparlo alla Dinamo Batumi. Gli azzurri però potrebbero averci preso gusto e potrebbero presto tornare a bussare alla porta del club georgiano. Motivo? Giorgi Kvernadze, colui che molti stanno iniziando a battezzare proprio nuovo Kvaratskhelia.

Classe 2003 e sempre attaccante con predilezione per la fascia sinistra. In patria si parla benissimo di lui, queste le parole del collega georgiano Kakha Dgebuadze: “Kvernadze giocherà nella Dinamo Batumi. Se le sue prestazioni saranno buone non è da escludere che possa trasferirsi al Napoli. Vediamo cosa succederà, voglio un altro georgiano in maglia azzurra.”

Napoli, occhio a Kvernadze: è il nuovo Kvaratskhelia

Stesso ruolo e adesso anche il trasferimento alla Dinamo Batumi. Naturale che l’associazione con Kvaratskhelia diventi immediata. Kvernadze si è appena trasferito dal Saburtalo, club sempre della prima divisione georgiana. In questa stagione Kvernadze ha giocato due partita di coppa con la vecchia squadra, segnando un gol. Adesso arriva il trasferimento in uno dei club maggiori del paese, trampolino, secondo molti, di una carriera in Europa, forse proprio nel Napoli.

Nonostante la giovanissima età, stiamo parlando infatti di un 2003, siamo comunque di fronte ad un calciatore che vanta già 28 presenze e tre reti in massima divisione, a cui vanno aggiunte anche aggiunte 5 presenze e un gol nella coppa nazionale. Numeri che hanno convinto la Dinamo Batumi a puntare su di lui, oltre alle nazionali giovanili georgiane con le quali vanta 17 presenze ed una rete.