Calciomercato Napoli, pronto il nuovo colpo: trovato l’accordo

Il Napoli ha in canna un colpo sensazionale ma serve pazienza: Giuntoli lavora per far felici Luciano Spalletti e i tifosi partenopei

La squadra di Luciano Spalletti vive giorni molto importanti. All’orizzonte c’è il big match di venerdì sera contro la Juventus. Con gli uomini di Max Allegri a sette punti, il confronto del Maradona è un esame verità sullo stato di salute dei partenopei, che contro la Sampdoria hanno riscattato la sconfitta maturata con l’Inter.

Inutile dire tuttavia che il calciomercato tiene alta l’attenzione su un piano differente ed eccita i tifosi azzurri. Specie per quanto scritto questa mattina da ‘TuttoSport’. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando concretamente in prospettiva. Il primo colpo della prossima estate appare ogni giorno più vicino.

Calciomercato Napoli, accordo chiuso con Ounahi: l’ultima insidia verso il marocchino rimane l’Angers

Già da alcuni giorni, il forte pressing del Napoli nei confronti di Azzedine Ounahi è diventato di dominio pubblico. La società del presidente Aurelio De Laurentiis sta facendo di tutto per mettere le mani su uno dei calciatori che maggiormente è terminato in vetrina durante il Mondiale.

Con il marocchino, in particolare con l’agenzia che ne cura gli interessi, il Napoli avrebbe già trovato un accordo, come rivelato da ‘Tuttosport’. Secondo il quotidiano torinese, infatti, l’entourage del centrocampista è stato attratto dalla proposta da un milione di euro all’anno presentata dalla formazione napoletano. Una cifra che raddoppia il suo ingaggio attuale, fissato a 500mila euro.

Ora rimane da compiere l’ultimo passaggio, quello probabilmente più insidioso. Perché il Napoli non è l’unica squadra che ha bussato all’Angers per Ounahi. Gli azzurri, che hanno avanzato una proposta di 15 milioni di euro che può arrivare quasi a 20 con i bonus, dovranno fare i conti con la concorrenza di altri club, come Leicester e Leeds. L’obiettivo del club francese è quello di scatenare un’asta per il centrocampista. Se nessuno però dovesse migliorare l’offerta partenopea, Ounahi diventerebbe un calciatore del Napoli già a gennaio, rimanendo in prestito all’Angers fino al termine della stagione quando si libererà uno slot da extracomunitario nella formazione di Spalletti.