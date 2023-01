“Come il Real Madrid”: Napoli, l’agente preoccupa De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis lavora per rendere il Napoli competitivo e il figlio Luigi si occupa del Bari: ma l’agente preoccupa Aurelio

Si è parlato tanto delle multiproprietà in Italia, che nei prossimi anni dovranno essere risolte. Ad oggi, la famiglia De Laurentiis è proprietaria sia del Napoli, sia del Bari. Sarà interessante capire quale sarà la decisione finale, visto che dovrà compiersi una scelta, anche se mancano ancora diversi anni. Nel frattempo, si è parlato tanto di mercato e della posizione di Walid Cheddira, che ha attirato su di sé anche le attenzioni di Lazio, Torino e Real Valladolid. Il club spagnolo avrebbe anche offerto oltre 8 milioni di euro per l’attaccante marocchino.

Il Bari sta disputando un’ottima stagione e uno dei protagonisti assoluti è Elia Caprile. Il portiere interessa anche al Napoli, che chiaramente ha una corsia preferenziale con il Bari. Ma l’agente, Graziano Battistini, ha voluto mettere le cose in chiaro e lo ha fatto nel corso di un’intervista, che ha un po’ spiazzato tutte le parti in causa. Perché il Bari è stato anche paragonato al Real Madrid.

Napoli, Battistini fa il punto su Caprile

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha parlato nel corso di ‘Si Gonfia La Rete’ su Radio CRC: “Il suo futuro è il Parma, la prossima partita. Sta facendo molto bene, ma a fine stagione si tireranno le somme. Napoli? Su di lui ci sono club importanti, anche a livello europeo, è giovane e può ancora migliorare. Lui oggi è del Bari e gioca per il Bari, poi non si può che essere contenti se il Napoli si interesserà a lui”. Poi prosegue dicendo: “Ci tengo a chiarire che è un giocatore del Bari ed è come se fosse il Real Madrid”.

Caprile in questa stagione ha disputato 19 partite in Serie B, subendo 19 gol con 6 clean sheet all’attivo. E’ arrivato l’estate scorsa dal Leeds e ha un contratto in scadenza nel 2025. Si tratta di un classe 2001 che supera i 190cm di altezza. Si è parlato molto di un suo trasferimento al Napoli, anche se nelle ultime settimane anche il Benfica è parso molto interessato.