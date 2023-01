Occhio Napoli, l’episodio fa infuriare i tifosi: è successo in serata

Episodio che ha fatto infuriare i tifosi. Una svista incredibile che poteva indirettamente interessare al Napoli.

Gli azzurri preparano il big match di venerdì sera contro la Juventus. Una partita che potrebbe dire moltissimo sul proseguo del campionato del Napoli. Uno scontro al vertice fondamentale. Ad essere spettatore interessato della partita è il Milan che completa il podio momentaneo della Serie A e potrebbe approfittare dello scontro diretto per rosicchiare punti o sul Napoli o sulla Juventus o su entrambe.

Milan che però è impegnato anche in Coppa Italia, dove nel tabellone degli ottavi di finale è stato sorteggiato assieme al Torino. Un match che, guardando il quadro completo degli ottavi, è certamente quello dal maggior fascino e che mette di fronte le due squadre con il maggior blasone. Sulla carta in ogni caso in molti pensavano ad una facile vittoria rossonera. I granata invece hanno dato battaglia, portando il match ai supplementari e vincendo.

Questo nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Djidji. Un doppio giallo che secondo molti è stato esagerato e che avrebbe potuto condizionare a non poco la parte del tabellone dove è anche il Napoli. Alla fine però la decisione, per quanto controversa, non ha impedito ai granata di espugnare San Siro con gol di Adopo e passare al turno successivo.

Coppa Italia, che svista in Milan-Torino: tante le critiche per la decisione

Vittoria nonostante il Torino si trovasse in dieci per l’espulsione di Djidji. Il centrale granata è stato infatti espulso per doppia ammonizione al minuto 70. Nel primo tempo aveva rimediato un primo giallo, il secondo giallo invece è arrivato nella ripresa per aver interrotto la ripartenza di Messias. Secondo molti però il calciatore non avrebbe commesso fallo, intervenendo prima sul pallone e poi travolgendo l’attaccante del Milan.

Il telecronista del match Roberto Cravero ha commentato in diretta: “Djidji ha prima preso la palla e poi il calciatore del Milan che inevitabilmente è stato travolto.” La decisione logicamente non ha trovato il favore del tecnico Juric che è letteralmente esploso gridando a più riprese al direttore di gara che l’intervento era sul pallone. Niente da fare, per l’arbitro il doppio giallo era la decisione giusta. Il Torino ha quindi dovuto giocare gran parte della partita, supplementari compresi in inferiorità numerica. Nonostante ciò i granata hanno portato a casa il passaggio del turno. Un risultato interessante anche in ottica Napoli, visto che il match era dalla parte del tabellone degli azzurri.