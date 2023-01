Napoli-Juventus, brutte notizie per Spalletti: questa non ci voleva

Napoli, brutte notizie in vista della super sfida del Maradona contro la Juventus. E ora l’avversario Allegri se la gode e gongola: il motivo

Meno di quarantotto ore al fischio di inizio, poi sarà il momento della resa. Il Napoli è pronto ad ospitare la Juventus, in un prima contro seconda in classifica che rischia di indirizzare già l’andamento di questo campionato. La formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti è a più sette lunghezze dagli avversari bianconeri, ma al Maradona bisognerà giocare una gara attenta e complicata per ribadire il primato e conservare la vetta della Serie A.

E per quanto la vittoria contro la Sampdoria a Marassi abbia rinvigorito la squadra e la piazza azzurra, fare risultato contro la Juventus sarà tutt’altro che semplice. Anche il Napoli lo sa bene, visto che dinanzi si troverà una squadra che vince da otto partite di fila e che non ha subìto neanche un gol in ciascuno di questi trionfi. Non una bellissima premessa, persino per un attacco stellare come quello di Luciano Spalletti, che intanto storce il naso per una brutta notizia in vista del match di venerdì.

Napoli, brutte notizie per Spalletti in vista della Juventus. E Allegri gongola, ecco il motivo

Brutte notizie per il Napoli, ma buonissime per la Juventus: si può tradurre così il rientro dal primo minuto di Federico Chiesa tra le fila dei bianconeri. L’ex esterno della Fiorentina è ormai recuperato al 100%, anche se Allegri ha preferito gestirlo e centellinarlo nelle ultime gare. Soprattutto, ha preferito utilizzarlo come arma a gara in corso, riuscendo a cambiare le partite e a portare a casa vittorie importanti come quelle con Cremonese e Udinese.

Adesso, secondo quanto riportato dall’edizione online de ‘La Gazzetta dello Sport’, Chiesa sarebbe pronto ad una maglia da titolare contro il Napoli. Non una bellissima novella per Luciano Spalletti, che dovrà fare i conti con l’energia e la qualità dell’esterno bianconero sin dai primi minuti di gioco. Qualcosa che spaventa i tifosi azzurri, ma che fa gongolare tremendamente Allegri e il popolo della Vecchia Signora.