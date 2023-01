📱 “Lo sta tempestando di telefonate”: occhio Napoli, c’è lo scippo

Napoli, fai molta attenzione. Sul mercato √® pronto lo scippo a De Laurentiis e Giuntoli, c’√® la rivelazione in diretta che preoccupa i tifosi: il motivo

Nel mirino c’√® la gara contro la Juventus, con la consapevolezza che la forma migliore √® ancora lontana. Lo sa bene il¬†Napoli, che si √® messo alle spalle lo scivolone con l’Inter a San Siro e che ha reagito con orgoglio sul terreno difficile di Marassi. La vittoria con la Sampdoria, per√≤, non √® stata foriera al 100% di buone notizie, con alcuni dei top player di Spalletti che restano ben distanti dalle condizioni ottimali.

Bisogner√† avere pazienza, allora, nell’attendere che i vari¬†Kvaratskhelia¬†e compagni tornino nuovamente al pieno delle proprie potenzialit√†. La stessa pazienza che sta dimostrando di avere anche¬†Cristiano Giuntoli¬†in sede di mercato, con il DS del¬†Napoli¬†che sta gi√† programmano la sessione estiva che verr√†. Anche perch√© quella invernale si √® chiusa con l’arrivo di Bereszynski dalla Sampdoria, coinvolto nello scambio di prestiti che ha portato il giovane Zanoli ad imboccare l’autostrada per Genova.

Napoli, fai molta attenzione sul mercato. C’√® la rivelazione che porta fuori il possibile scippo a De Laurentiis

Mercato invernale che, per√≤, vive ancora sul filo del rasoio. In casa¬†Napoli¬†bisogna ancora sciogliere i dubbi legati al futuro di¬†Demme¬†e di¬†Sirigu.¬†Soprattutto per quest’ultimo, i punti interrogativi sul suo futuro sono aumentati con il passare delle ore. “Ranieri¬†lo sta tempestando di telefonate, lo vuole come garante del suo nuovo¬†Cagliari¬†per la rincorsa alla Serie A”: parole di Carlo Laudisa, esperto di calciomercato de ‘La Gazzetta dello Sport’, che ha fatto il punto sull’ex Genoa e Torino ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’.

“Per il ragazzo sarebbe un ritorno a casa, lui √® di Nuoro e non ha mai giocato in Sardegna ad alti livelli – continua la nota firma della ‘Rosea’ – In questo giro, poi, vedremo se il¬†Napoli¬†andr√† a sostituirlo gi√† a gennaio. E se s√¨, con quale profilo e con quale soluzione decider√† di farlo”.