“L’Osservatorio…”: Napoli, la decisione distrugge i sogni dei tifosi

La decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive può infliggere una dura mazzata ai tifosi del Napoli

Negli ultimi giorni sono circolate con insistenza le immagini della guerriglia che ha visto coinvolti i tifosi di Roma e Napoli sull’autostrada A1, all’altezza dell’area di servizio di Badia al Pino, in provincia di Arezzo. Scontri che hanno allarmato la politica, intenzionata ad utilizzare adesso la mano dura per evitare di vedere ancora episodi come quello dello scorso fine settimana.

La decisione su quanto avvenuto in autostrada negli scorsi giorni arriverà dopo la decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che si pronuncerà questo pomeriggio. Una decisione che potrebbe essere molto forte, secondo quanto anticipato da ‘la Repubblica’.

Scontri ultras: possibile divieto di trasferta per i tifosi di Napoli e Roma fino al termine del campionato

Sembra essere destinata a far discutere molto la decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. I gravi fatti di domenica hanno indignato la politica, pronta ad utilizzare una mano dura per scoraggiare la ripetizione d’episodi di questo tenore.

Non a caso, il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha detto che si daranno “indicazioni improntate alla massima precauzione”.

Tradotto, questo potrebbe voler significare la chiusura del settore ospite degli stadi in cui giocheranno Napoli e Roma da qui fino alla fine del campionato, spiega ‘la Repubblica’. Sarebbe un’autentica doccia fredda per Luciano Spalletti e la sua squadra che non potrebbero più contare sul supporto offerto dai propri tifosi nella seconda parte di stagione.

Chiaramente non finisce qui perché come riportato invece dal ‘Corriere della Sera’, dovrebbero seguire anche altri provvedimenti nelle prossime ore. Parecchi dei partecipanti agli scontri sono stati infatti identificati dalle telecamere dell’autogrill, così come sono state recuperate le targhe dei veicoli pertanto, come ha spiegato ancora il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, scatteranno “decine di Daspo” per i responsabili. Possibili ripercussioni nell’immediato pure sul confronto di venerdì sera tra Napoli e Juventus. Presto si conosceranno tutte le decisioni maturate sulla vicenda.