“Solo il tweet”: calciomercato Napoli, salti di gioia per Spalletti

Per il colpo del Napoli manca davvero solo il tweet di Aurelio De Laurentiis: salti di gioia per Luciano Spalletti

Il Napoli si è ben preparato nell’affrontare questa sessione di mercato, con l’arrivo di Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria e la cessione di Alessandro Zanoli proprio ai blucerchiati. Uno scambio che alza di molto il livello sulla destra, con Giovanni Di Lorenzo che avrà una valida alternativa alle sue spalle. Il terzino polacco potrebbe esordire anche contro la Cremonese in Coppa Italia la prossima settimana, negli ottavi di finale previsti per martedì 17 gennaio.

Ma è sui rinnovi che il club partenopeo sta concentrando le maggiori risorse. Se per Lozano, Zielinski e Osimhen la situazione è ferma, per altri giocatori le trattative sono a buon punto. Come per esempio per Amir Rrahmani o per capitan Di Lorenzo, mentre per Stanislav Lobotka mancherebbe davvero pochissimo. A rivelarlo è stato l’esperto di mercato Nicolò Schira.

Napoli, per Lobotka manca solo il tweet

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha parlato nel corso di ‘1 Football Club’ su ‘1 Station Radio’: “Per Lobotka manca solo il tweet della dirigenza del Napoli. Per Rrahmani la trattativa è a buon punto, mentre il club incontrerà l’entourage di Di Lorenzo verso la fine del mese. Si è parlato dell’interesse del Barcellona, me penso che resterà visto che gli verrà fatta una proposta per il rinnovo”. Una vera e propria manna per Luciano Spalletti, che potrà contare sui suoi ‘fedelissimi’ ancora per diverso tempo. In particolare, l’allenatore dei partenopei ha dimostrato di avere grande stima per Stanislav Lobotka.

Lobotka è il regista della squadra, Spalletti non lo toglie praticamente mai e infatti Diego Demme resta spesso in panchina. Tanto che il centrocampista italotedesco sta meditando l’addio dal Napoli. L’allenatore sa che sarebbe una brutta perdita, ma fare a meno dello slovacco è molto complicato. Nonostante da quanto sia iniziata la stagione, non sia ancora al 100% delle sue possibilità. Ma questo vale anche per gli altri centrocampisti, come Anguissa e Zielinski.