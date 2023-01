“Odio Napoli”: cori beceri allo stadio, è successo durante la partita

Il Napoli scenderà in campo domani sera contro la Juventus, ma è da più lontano che arrivano notizie che non faranno piacere ai tifosi azzurri.

Il Napoli scenderà di nuovo in campo domani sera, allo Stadio Diego Armando Maradona, per affrontare la Juventus di Massimiliano Allegri. Ma nel frattempo sono arrivate delle novità che non faranno sicuramente piacere ai tifosi azzurri. Ecco cos’è accaduto nel corso del match di Coppa Italia di questa sera.

Il Napoli di Luciano Spalletti, quindi, si sta concentrando al massimo sull’importante gara che lo attende domani. Ma a impensierire il club è anche un’altra situazione che è piombata in modo totalmente inaspettato.

Gli scontri avvenuti tra la tifoseria napoletana e quella romanista, sull’autostrada A1, infatti di certo non hanno lasciato indifferenti le due società. Mentre sono ancora in corso le indagini, dagli spalti dell’Olimpico sono arrivati nuovi messaggi rivolti ai sostenitori dell’altra squadra. Ecco cos’è accaduto nel corso di Roma-Genoa.

Napoli, in attesa della Juventus arrivano notizie dall’Olimpico: il coro da condannare arriva dagli spalti

Il Napoli, quindi, attende di scendere in campo contro la Juventus. Domani sera ricomincerà la Serie A, mentre in questo momento è ancora in corso la competizione della Coppa Italia. E in campo, allo Stadio Olimpico, c’è la Roma che sta affrontando il Genoa. Il risultato è al momento ancora fermo sullo 0-0. La vincente tra le due affronterà, al prossimo turno, una tra il Napoli e la Cremonese.

Ma è dagli spalti che è arrivato un coro rivolto proprio alla tifoseria partenopea. Dopo gli scontri avvenuti sull’A1 tra le due tifoserie, non si accennano a placare i messaggi di odio rivolti dall’una all’altra parte. Proprio dagli spalti dell’Olimpico, infatti, è arrivato un coro in particolare che ha recitato: “Odio il Napoli“. Una frase che continua ad incitare appunto l’odio e la rabbia che già hanno dimostrato di essere fin troppo avanzati.