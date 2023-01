“Prenderei lui”: Napoli-Juventus, i partenopei perdono il primo duello

E’ tempo di Napoli-Juventus, sale la febbre a 90′ ogni ora che passa: i partenopei perdono il primo confronto

Daniele Doveri non ha ancora fischiato il calcio d’inizio di Napoli-Juventus, ma Spalletti e Allegri si sono già confrontati a distanza in conferenza stampa. Ognuno dei due ha espresso il proprio parere, la sensazione è che i bianconeri vogliano nascondersi, come fatto notare dall’allenatore dei partenopei in riferimento alle parole di Allegri. Ma sarà il campo a parlare, l’unico giudice in grado di dare delle sentenze definitive: e sarà molto importante capire se, dopo la partita, il distacco della Juve sarà di -10, -7 oppure -4.

Intanto, è chiaro che è bello parlare e fare dei confronti tra i calciatori che andranno in campo. La Juventus aveva la squadra per avere una classifica migliore e superare il turno in Champions. Secondo Emiliano Viviano, che ha parlato a TV Play, in un ruolo i bianconeri sono più forti del Napoli. E non è un ruolo da poco, visto che i portieri, appunto, possono decidere in positivo o in negativo una partita.

Napoli-Juventus, la scelta di Viviano per la porta

Emiliano Viviano, portiere del Fatih Karagumruk, ha parlato nel corso di Calciomercato.it in onda su TV Play: “Tra Meret e Szczesny prendere il polacco, la continuità è importante”. Parole chiare che mettono in evidenza la splendida stagione del portiere della Juventus, che anche al Mondiale con la Polonia ha fatto molto bene. Compagno di squadra di Zielinski, i due si sono arresi solo alla Francia agli ottavi di finale. Anche Meret sta facendo una buona stagione, anche se deve ancora avere la continuità necessaria per essere considerato un top da tifosi e addetti ai lavori.

Viviano ha espresso un parere anche su Allegri: “Un paraculo (ride, ndr). I livornesi sono così, ti prendono un po’ in giro. Lui è un fenomeno, ha capito che era il momento giusto per fare quelle dichiarazioni. Ricordo che Mihajlovic sul derby ci diceva ‘è come le altre’ per farci stare tranquilli e vincere”. Si attende solo il giudizio del campo.