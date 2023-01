Calciomercato Napoli, colpo dalla Roma: ma contro la Juve non giocherà

Il Napoli ha concluso un ottimo acquisto dalla Roma, che purtroppo per il tecnico non potrà debuttare con la Juventus

E’ la settimana delle sfide tra Napoli e Juventus, sia a livello giovanile, sia della prima squadra. C’è stata la vittoria della squadra di Nicolò Frustalupi nella Coppa Italia Primavera a Torino. Dopo l’1-1 dei 120′, sono stati gli azzurrini a trionfare ai calci di rigore grazie al portiere Turi che ha esultato alla Dibu Martinez al Mondiale di Qatar 2022. Domani alle 20:45, allo stadio Maradona, ci sarà la partita scudetto tra i ‘big’.

Mentre sabato un altro Napoli-Juve, ma sempre della Primavera. Stavolta valida per la 14^ giornata del campionato Primavera 1. E i partenopei hanno chiuso un acquisto molto interessante, un classe 2004 dalla Roma di nome Cedric Koffi. Tuttavia, non potrà scendere in campo contro la Juve sabato, anche se una mano servirebbe eccome alla squadra di Frustalupi visto il quartultimo posto.

Napoli Primavera, arriva Koffi dalla Roma

Il Napoli ha acquistato Cedric Koffi dalla Roma, calciatore ivoriano classe 2004 che con la maglia dei giallorossi in questa stagione ha collezionato solo 51′, mettendo a referto un assist contro il Cesena. Si tratta di un colpo molto interessante per la Primavera azzurra, che agirà da seconda punta o giocatore tra le linee, soprattutto sulla sinistra per rientrare sul destro, il suo piede forte. Tuttavia, molto probabilmente non riuscirà a essere a disposizione contro la Juventus sabato alle 13:00.

Contro la Juve è una sfida molto importante, perché è la terza della classe e il Napoli deve fare risultato. Frustalupi insegue la salvezza, cosa riuscita la scorsa stagione grazie soprattutto a bomber Giuseppe Ambrosino, capocannoniere del Primavera 1. I partenopei allo stadio Piccolo di Cercola hanno conquistato undici dei loro tredici punti totali. E la speranza dell’allenatore è che possano offrire un’altra grande prestazione come quella in Coppa Italia, in attesa di capire quale sarà l’apporto di Koffi.

Intanto, il Napoli si preoccupa molto anche delle operazioni in uscita. Di Dona è andato al Nola, in Serie D, mentre De Pasquale è andato in prestito all’Avellino e giocherà in Primavera 3.