Napoli, l’ufficialità è durissima: succede prima della Juventus

A un giorno da Napoli-Juventus arrivano ufficialità e decisioni delicate, che riguardano i recenti e duri scontri fra tifosi, in autostrada.

Alessandro Giuliano, Questore di Napoli, è intervenuto a ‘TVPlay’, canale di Twitch, durante ‘Calciomercato.it’, in vista del match Napoli-Juventus, il primo del 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona. Si tratta di una sfida che merita un’attenzione particolare per diverse motivazioni. La prima e la più valida è sicuramente relativa al valore sportivo che riveste. Si tratta di due rivali per lo scudetto. Fra le quali gli azzurri ad oggi sono in netto vantaggio ma la formazione di Allegri è in netta ripresa e gli ultimi risultati ne sono lo specchio.

Nel frattempo, il fine settimana è stato attraversato dal nefasto evento degli scontri fra tifosi del Napoli e della Roma in autostrada. Scene violente che avranno dure conseguenze e ripercussioni per i sostenitori azzurri come gesto punitivo che eviti precedenti gravi e dia dimostrazione di quanto certi atteggiamenti vadano condannati.

Perciò il Questore Giuliano in diretta ha dichiarato: “Le immagini sono sgradevoli. In questi anni si sono già verificate aggressioni e non si deve criminalizzare la categoria dei tifosi, sia chiaro. Esistono centinaia di persone che pacificamente vogliono godersi uno spettacolo bellissimo. Pensiamo soprattutto a quelli e a far si che quei tifosi possano godersi la partita in sicurezza. Le responsabilità sono personali e non investono la totalità di chi ama questo sport”.

Napoli-Juventus, il Questore Giuliano su tifosi e sicurezza

Domani sarà importante garantire il sereno svolgimento del match e deflusso degli appassionati allo stadio, che sarà per la grande occasione sold-out. Sugli spalti sarà presente proprio Alessandro Giuliano, che garantisce l’impegno massimo da parte delle Forze dell’Ordine. Il Questore afferma: “L’apertura dei cancelli avverrò tre ore prima del match, quindi sarà possibile arrivare in tempo. Verranno come sempre svolti controlli ai tifosi ospiti, anche e sopratutto per quanto concerne la corrispondenza tra documenti e nome del possessore del biglietto per evitare che vi siano cessioni che non sono consentite”