🔥 “Sarà del Napoli”: Giuntoli ha fatto tutto, decisione presa dopo il Mondiale

Cristiano Giuntoli ha chiuso un altro colpo di mercato. Decisione presa dopo il Mondiale, il tutto sarà ufficiale prima della fine di questa sessione invernale.Â

La sessione invernale di calciomercato pare non debba riservare grandi sorprese in casa Napoli. Il colpo in casa azzurra è stato annunciato negli scorsi giorni, con l’arrivo di Bartosz Bereszynski che ha soddisfatto tutti, compreso Luciano Spalletti. Alle spalle del capitano Giovanni Di Lorenzo serviva un giocatore in grado di prendere il posto dell’ex Empoli per permettergli di riposare.

I prossimi mesi saranno pesanti visto che sono in programma tanto impegni, ed è proprio per questo che serviva andare a mettere mano per una zona di campo cosi delicata come la corsia destra. Al contempo Alessandro Zanoli si giocherà le sue possibilità proprio a Genova, scaricandosi da dosso anche le responsabilità di un ruolo cruciale come quello che stava interpretando in casa Napoli. Al netto della giovane età , il club azzurro punta molto sul terzino classe 2000 ed anche per questo gli è stata data la possibilità di aumentare il minutaggio in campo in una compagine più piccola.

Napoli, occhio a Cheddira: Giuntoli ha fatto tutto

Ma il mercato azzurro si limiterà soltanto a Bereszynski? Nell’immediato, a dire la verità , potrebbe essere soltanto questo il colpo in casa partenopea, anche se si guarda già al futuro e la prossima estate. Cristiano Giuntoli sta già gettando le basi per alcuni colpi che saranno poi concretizzati nei prossimi mesi. Per uno di questi pare sia ormai tutto fatto.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il Napoli avrebbe chiuso l’acquisto di Walid Cheddira. L’attaccante si è ben messo in mostra con la maglia del Bari in Serie B, ma è con il Mondiale che in casa azzurra si sarebbero decisi a puntare sui di lui.

Prima della fine di questa sessione invernale di calciomercato – si legge – l’operazione verrà definitivamente chiusa per un colpo che costerà tra gli 8 ed i 10 milioni di euro.