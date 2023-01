Occhio Napoli, la tegola è un incubo: il big resta fuori due mesi

Occhio Napoli, le notizie che arrivano sono sconfortanti. La tegola è un vero incubo, il big dovrà restare fermo ai box per almeno due mesi.

Vigilia rovente per il Napoli, che domani sera ospiterà la Juventus seconda in classifica al Maradona. Tra le mura dell’impianto di Fuorigrotta, gli azzurri allenati e guidati da Luciano Spalletti proveranno a dare un ulteriore segnale al campionato. Soprattutto proveranno ad azzannare la giugolare della Serie A, nella speranza di smorzare la concorrenza e avviarsi verso una seconda parte di stagione tanto trionfante quanto rilassata.

Il campionato, però, resta ancora lunghissimo. E anche un’eventuale vittoria domani contro la Juventus significherebbe tutt’altro che una passeggiata verso lo Scudetto. Anche perché a pari punti con i bianconeri c’è anche il Milan, campione in carica e già specializzato nelle rimonte di primavera. La formazione di Stefano Pioli è stata capace di sovvertire tutti i pronostici già nella scorsa stagione, quindi massima allerta per quello che potrebbe succedere anche in questa seconda parte di Serie A.

Occhio Napoli, il Milan perde ancora Maignan: la tegola è diventata un vero incubo per Pioli

Milan che, però, deve fare i conti anche con la sfortuna. I rossoneri hanno vissuto l’ennesima ecatombe di infortuni, che hanno travolto persino un totem come Mike Maignan. La tegola al polpaccio si è trasformata in una vera e propria sciagura fisica per il francese, fuori ormai da tempo e costretto ai box ancora per molto.

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, addirittura, traccia uno scenario da incubo: ancora 40-50 giorni fuori per l’ex portiere del Lille, costringendo il Milan a dover rinunciare al proprio numero 1 per ancora due mesi. Una brutta botta per Maignan, Pioli e tutto il tifo rossonero. Rincorrere il Napoli senza quello che è stato riconosciuto come il miglior portiere del campionato, potrebbe diventare un problema. Adesso starà a Tatarusanu e al giovane Vasquez tenere botta finché il forte portiere francese non farà il proprio ritorno tra i pali del Diavolo.