Caos Juventus, che batosta prima del Napoli: ufficialità durissima

Alla vigilia di Napoli-Juventus arriva la decisione ufficiale che riguarda un gruppo folto di tifosi: le conseguenze sono pesantissime.

“Quelli che hanno voglia di scontrarsi anziché vedere lo spettacolo, devono stare fuori. Questa roba non si può vedere. Devono restare a casa e, se non vi stanno, deve essergli imposto”, ha dichiarato mister Luciano Spalletti in occasione della conferenza stampa di presentazione di Napoli-Juventus. L’allenatore ha risposto a precisa domanda in merito agli scontri in autostrada, verificatisi durante il weekend fra alcuni ultras del Napoli e della Roma.

Si attende con ansia di capire quali saranno i provvedimenti definitivi, sopratutto per ciò che concerne le trasferte per i sostenitori azzurri e romanisti. Potrebbero essere vietate per le prossime due gare o per i prossimi due mesi, suggerisce l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, ma non sono da escludere decisioni ancora più drastiche da parte del Capo del Viminale.

In attesa di una comunicazione ufficiale, un altro provvedimento è stato preso ma stavolta da parte del Questore di Torino. Quest’ultimo è intervenuto nei riguardi delle tensioni dello scorso novembre che si sono verificate in occasione di Juventus-Inter e scontri tra gli ultras bianconeri nel settore ospiti dello Stadio Olimpico Grande Torino, durante il derby dello scorso 15 ottobre.

Napoli-Juventus, batosta per i tifosi bianconeri: arrivano 54 Daspo

Come riporta ‘La Stampa’, il Questore ha emesso 54 Daspo nei confronti di altrettanti ultras della Juventus, ciascuno di diversa entità a seconda della gravità dell’azione commessa. Quanto avvenuto per Juventus-Inter riguardava un atto di prevaricazione per cacciare tifosi non appartenenti ai gruppi organizzati dalla zona della balaustra, in Curva. Molto più gravi i retroscena di quanto si è verificato durante il derby.

Lo scorso 15 ottobre, infatti, un primo scontro si è verificato nell’antistatico dell’Olimpico Grande Torino fra circa quaranta persone. Pare che il movente riguardasse la leadership in Curva, rimasta senza una guida di riferimento. Una faida interna, insomma, che ha avuto come teatro poi proprio il Settore Ospiti dello stadio, generando una temibile e pericolosa rissa sugli spalti. Non sono mancati scontri fisici e con l’uso di cinghie.