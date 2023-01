😱 Napoli, che azzardo per Spalletti: la decisione lascia tutti increduli

Luciano Spalletti è in piena preparazione strategica di Napoli-Juventus e in conferenza stampa si lascia andare a una rivelazione che spiazza rispetto alle aspettative iniziali.

Spartiacque ad alto livello competitivo quello che rappresenta Napoli-Juventus. La gara sarà l’anticipo del venerdì della giornata di campionato e prenderà avvio dalle 20:45 presso lo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ a Fuorigrotta. Per gli azzurri si tratterà della prima sfida casalinga del 2023. Un match quello contro i bianconeri che da sempre attira per il livello di antagonismo fra le due identità calcistiche, ma in questo caso c’è molto di più in ballo.

La Juventus sempre essere il competitor più vivo per la cima della classifica. Arriva da 8 gare senza subire reti ed altrettanti risultati utili consecutivi. Il Napoli, saldamente primo, ha l’opportunità per allargare ancora di più la forbice di punti di distanza ma la sconfitta contro l’Inter, seguita dai tre punti ottenuti contro la Sampdoria, ha generato qualche piccolo allarme.

Ci sarà bisogno di essere impeccabili e mettere a punto un piano adeguato. Dal canto proprio i tifosi giocheranno la loro partita, perché lo stadio sarà pieno in ogni ordine di posto e l’appoggio agli azzurri sarà assolutamente fenomenale.

Napoli-Juventus, Spalletti strategico su Raspadori: le dichiarazioni

Uno degli uomini che mister Spalletti potrebbe scegliere di schierare nell’11 titolare per offrire al gioco del Napoli variazioni e imprevedibilità è Giacomo Raspadori, che offensivamente rappresenta una delle più duttili armi a disposizione della squadra partenopea. Interrogato in conferenza stampa nel merito, l’allenatore toscano ha risposto: “Raspadori a destra sarebbe un azzardo? Per calciatori come lui si possono dire tante cose, perché lui sa qualsiasi cosa c’è da fare da tutte le parti. Non sarebbe azzardato schierarlo lì”.

La parola d’ordine del mister comunque non cambia, resta “equilibrio”. Ed è ciò che anela vedere domani in campo: “Sono curiosato di capire se la mia squadra saprà avere equilibrio e quelle giocate veloci che mettono in difficoltà la quadratura difensiva della Juventus. Nonché sono curioso di vedere se riuscirà ad andare dietro la linea della Juventus, prendendola lì e non sulla trequarti, da dove loro solitamente ripartono”.