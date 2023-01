“Fuori!”: caos in casa Napoli, la sentenza è davvero durissima

Napoli, a poco più di ventiquattro ore dal fischio di inizio contro la Juventus, arriva la durissima sentenza. Succede tutto nel pomeriggio.

È una vigilia davvero rovente, quella che sta animando il giorno che anticipa Napoli-Juventus. Per gli azzurri, la gara di domani sera può significare l’appuntamento con la storia. Può significare l’eliminare dalla corsa al titolo una delle squadre più attrezzate e in forma della nostra Serie A. Soprattutto adesso che Allegri ha ritrovato solidità e affidabilità difensiva, e a breve ritroverà anche i suoi uomini migliori dalle retrovie dell’infermeria bianconera.

Quella di oggi, però, non è soltanto una vigilia rovente per i motivi tecnici e tattici che accompagnano l’avvicinamento a Napoli contro Juventus. È una vigilia rovente anche dal punto di vista della cronaca, dove a tenere banco ci sono ancora gli scontri furiosi tra gli ultras azzurri e quelli della Roma, in occasione dello scorso 8 gennaio. Un qualcosa che ha scosso l’opinione pubblica e la giustizia sportiva ed ordinaria, che è pronta ad intervenire con una maxi-stangata nei confronti delle due tifoserie.

Scontri tra tifosi di Napoli e Roma: la sentenza di Spalletti in conferenza stampa è durissima

Un tema che è stato toccato ed affrontato anche dal tecnico del Napoli, mister Luciano Spalletti. In conferenza stampa, il trainer azzurro ha risposto senza tergiversare sull’argomento e sentenziando in maniera molto dura: “Le persone che hanno voglia di picchiarsi anziché godersi lo spettacolo del calcio devono restare fuori!”. Parole nette, che poi ha accompagnato con il suo commento: “Robe del genere nel 2023 non si possono più vedere… Questi elementi devono starsene a casa. E se non ci stanno, gli deve essere imposto”.

Usa il pugno duro nelle sue parole, Luciano Spalletti. Il suo Napoli rischia di restare orfano dei propri tifosi per le prossime trasferte, addirittura con il rischio di un maxi-divieto sino al termine della stagione. Una doccia fredda per la parta sana del supporting azzurro, che incrocia le dita circa una decisione clemente da parte del CASMS e del Viminale.