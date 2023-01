Napoli-Juve, tifosi pazzi di gioia: recupero in extremis, esulta Spalletti

Napoli al gran completo per il big match contro la Juventus al Maradona. Spalletti ora ha tutti i suoi a disposizione, dopo le ultime news.

Il momento è quasi arrivato. Sale la tensione per la sfida tra Napoli e Juventus di domani sera, che nel giro di queste prime giornate di campionato nel 2023 si è trovata a essere incredibilmente decisiva per la corsa scudetto. La sconfitta del Napoli all’esordio annuale con l’Inter ha infatti riaperto il discorso, e ora i ragazzi di Spalletti si trovano proprio la Juve alle calcagna.

Nessuno poteva immaginarselo quando, a metà novembre, il campionato è andato in pausa per il Mondiale. Invece, la Juventus ha inanellato ben 8 vittorie consecutive, portandosi al secondo posto in classifica. La distanza dal Napoli resta ancora considerevole (7 punti), ma in caso di vittoria i bianconeri si riporterebbero addirittura a meno 4. Campionato virtualmente riaperto, con un ritorno peraltro ancora da giocare e possibili ripercussioni psicologiche sugli azzurri.

Luciano Spalletti, a cui spesso è stato rinfacciato di aver perso scudetti così, nel girone di ritorno, studia le contromosse. Dopo l’ottima prima parte di stagione, l’allenatore toscano è deciso a non sprecare il vantaggio accumulato e a difendere fino alla fine il primo posto. Se non altro, per la sfida di venerdì al Maradona recupera una pedina importante, e può schierare la squadra al meglio.

Spalletti esulta: Napoli al gran completo, recuperato anche Kim

Era il grande nodo di questi giorni, ma adesso il Napoli può dirlo ufficialmente sciolto: contro la Juventus, Kim Min-jae ci sarà. Il centrale coreano, che finora ha sostituito più che degnamente Koulibaly, era in dubbio dopo aver lasciato anzitempo il campo contro la Sampdoria. Qualche dolore fisico aveva fatto temere per un suo forfait contro i bianconeri, ma stamattina il ‘Corriere dello Sport’ ne ha confermato la presenza in campo.

Spalletti avrà quindi tutti a disposizione per la gara contro la Juventus, dopo che anche Rrahmani ha pienamente recuperato dall’infortunio di fine 2022. Per quanto riguarda la formazione, a sinistra Mario Rui favorito su Olivera, mentre Politano su Lozano in attacco. L’italiano andrà a comporre il tridente titolare con Osimhen e Kvaratskhelia, chiamato a ridestarsi dopo le ultime prestazioni sotto tono.