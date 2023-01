“Purtroppo solo sei mesi…”: Napoli, l’ex Juve spiazza tutti su Spalletti

Il passato di Luciano Spalletti e la storia con la Roma. Un’ex Juventus ha parlato proprio della sua esperienza con l’attuale allenatore del Napoli.

Luciano Spalletti ha fatto un gran lavoro con il Napoli nella prima parte di stagione, riuscendo a portare la squadra azzurra al primo posto in classifica e tenendola in alto fino alla sosta per il Mondiale. Un aspetto non scontato, considerando anche la forza dei competitor nella lotta per lo Scudetto. La verità è che l’allenatore è riuscito a dare una quadra ben precisa alla sua squadra, andando anche a lavorare su quelli che sono stati i nuovi innesti arrivati in estate.

E cosi Spalletti è riuscito ad amalgamare una rosa fatta di tanti giocatori giovani, talenti interessanti che hanno avuto un impatto molto importante sul campionato italiano. Da Kvara a Kim, passando per Olivera, tutti si sono dimostrati assolutamente idonei ad inserirsi nello scacchiere dell’ex tecnico di Roma ed Inter. I giocatori seguono pedissequamente le indicazioni di Spalletti, ed anche grazie a questo aspetto che si è arrivati a vedere un Napoli cosi brillante.

Il gioco e la squadra sono due valori importanti sui quali Spalletti è riuscito a costruire la squadra partenopea. E così c’è chi ci ha tenuto a ricordare il lavoro dell’allenatore e l’esperienza vissuta. Miralem Pjanic si è incrociato con Spalletti durante la sua esperienza alla Roma, ed è tornato proprio su quel periodo.

Spalletti, Pjanic ed il passato insieme alla Roma

Il giocatore bosniaco ha rappresentato un punto fermo della squadra capitolina, prima del suo passaggio in casa Juventus. E cosi ha parlato ai microfoni di ‘Tuttosport’ Pjanic ha parlato anche della rinascita della Vecchia Signora, del rapporto con Spalletti e di temi che vanno ovviamente ricollegandosi alla prossima sfida che vedrà di fronte la Juventus ed il Napoli.

“Io ho avuto la sfortuna di aver potuto lavorare con mister Spalletti solo sei mesi (stagione 2015-16): è stato un grandissimo piacere giocare nella sua squadra”, le parole di Pjanic ai microfoni di ‘Tuttosport’. “Sono stati sei mesi bellissimi perché era proprio divertente il suo calcio. Non mi sorprende che ora il Napoli stia facendo così bene”, ha ancora detto il centrocampista bosniaco.