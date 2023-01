Napoli-Juve, annuncio di Allegri: tifosi ora sono preoccupati

Allegri fa un annuncio importante nella conferenza stampa prima di Napoli-Juve: ecco cosa ha detto il tecnico bianconero, spiazzando i tifosi.

“Non sarà decisiva” tranquillizza Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Ma tutti sanno che Napoli-Juventus sarà un match ben diverso da quello che ci si poteva immaginare solo qualche settimana fa. I bianconeri arrivano da otto vittorie consecutive, e sono la squadra di gran lunga più in forma della Serie A. Il Napoli capolista, invece, sta ancora cercando di recuperare la piena brillantezza.

Chiaramente la gara di domani sera non deciderà lo scudetto, visto che siamo solo a metà gennaio, ma potrà dire molto sulle ambizioni di entrambe le squadre. Perdere al Maradona sarebbe un brusco stop per le ambizioni della Juventus, mentre una sconfitta aggraverebbe la situazione del Napoli. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico bianconero è rimasto, come spesso fa, sul vago in merito alle contromisure per fermare il Napoli.

Qualche indicazione però l’ha data ai tifosi, specialmente per quanto riguarda chi giocherà dal primo minuto. La Juventus è infatti alle prese con ben sei infortunati, tra cui Pogba, Bonucci e Vlahovic, più vari giocatori in forse. “I rientri dovrebbero essere imminenti. – ha detto Allegri – Ma prima della Coppa Italia difficilmente ritornerà qualcuno”. Il primo nome importante a vedersi di nuovo in campo dovrebbe essere Cuadrado, ma solo da martedì.

Allegri preoccupa i tifosi: ecco le condizioni di Chiesa

Ovviamente, una domanda è stata anche sulle condizioni di Federico Chiesa, che viene da uno stop molto lungo a causa di un brutto infortunio. Nelle ultime partite, l’allenatore livornese è tornato a schierarlo come subentrante, ma molti tifosi bianconeri vogliono capire quando partirà titolare. Un particolare che interessa in realtà tutti i tifosi italiani e pure il ct Roberto Mancini.

“Se fossi certo che anche domani a gara in corso farà la differenza, farei così.” ha risposto Allegri. Quindi, il piano per Chiesa sembra essere ancora quello di partire dalla panchina. Ma il suo ingresso a match iniziato col Napoli è ancora in forse, e molto dipenderà dalle sue condizioni e dallo sviluppo tattico della gara. “Oggi dopo l’allenamento deciderò la formazione” ha aggiunto Allegri, anche in questo caso senza dare una risposta definitiva.