👀Napoli-Juve, Spalletti ha deciso: sciolto il grande dubbio

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Juventus di domani sera: ‘Sky Sport’ ha rivelato quali saranno i titolari di Luciano Spalletti.

Atmosfera sempre più calda in vista di Napoli-Juventus. Venerdì sera le due squadre scenderanno in campo al Maradona per una sfida che ha sempre un sapore particolare, ma ancora di più adesso. Le otto vittorie consecutive hanno rilanciato le ambizioni di scudetto dei bianconeri, tornati al secondo posto. E dopo la sconfitta con l’Inter, la prima della stagione di Serie A, il Napoli deve dimostrare di potersi difendere dalle inseguitrici.

Una gara che di certo non potrà decidere lo scudetto, visto che siamo appena a gennaio, ma che sicuramente darà grandi indicazioni sulle due squadre oggi più accreditate per il titolo. Dopo una prima parte della stagione da protagonista assoluto, il club partenopeo vuole confermarsi come candidato numero uno per lo scudetto, e Spalletti ha tutte le intenzioni di accontentare De Laurentiis.

Anche perché il tecnico è stato spesso accusato di perdere gli scudetti dopo inizi di stagione molto promettenti, e vuole dunque anche smentire questa diceria. Ecco allora che Napoli-Juventus diventa una sfida carica di significati e obiettivi. Con chi intende affrontarla Spalletti, che avrà a disposizione la sua rosa al completo? Vediamo quali giocatori dovrebbero costituire l’undici di partenza del Napoli.

Spalletti sceglie la formazione del Napoli: ecco i titolari

A diffondere quella che con buona probabilità sarà la squadra che affronterà la Juventus venerdì sera al Maradona è stato il sito di ‘Sky Sport’. Secondo le ultime indiscrezioni, Spalletti confermerà il suo tipico 4-3-3, modulo preferito in carriera e in particolare quest’anno col Napoli. I punti fermi li conosciamo, a partire dalla difesa: Meret in porta, Di Lorenzo e Mario Rui (preferito a Olivera) sulle fasce). In mezzo hanno ormai recuperato sia Rrahmani che Kim Min-jae.

A centrocampo, il tecnico di Certaldo confermerà il terzetto d’oro: Anguissa, Lobotka e Zielinski. C’era qualche dubbio invece in attacco, legato alle condizioni di Lozano e al rendimento recente di Kvaratskhelia. Il georgiano sarà confermato all’ala sinistra, mentre a destra giocherà Politano. Intoccabile Osimhen come punta centrale.