Calciomercato Napoli, arriva un crack in attaco? La rivelazione

Il Napoli studia il colpi per il futuro: tra i più interessanti c’è (ancora) la stella del Lille. I tifosi lo hanno già chiamato al Maradona.

I contatti di mercato, a volte, avvengono nelle maniere più curiose e inaspettate. Vale anche per il Napoli, che mentre studia come rinforzarsi per gennaio guarda anche al futuro. Il ds Giuntoli sta monitorando vari nomi, e ad oggi è già riuscito a coprire il buco del terzino destro. Dopo l’arrivo di Bereszynski dalla Sampdoria, l’ideale sarebbe aggiungere un centrocampista alla rosa azzurra, per completare la squadra di Spalletti per i prossimi sei mesi.

Poi ci sarà da pensare ovviamente alla prossima stagione, e anche su questo fronte girano tanti nomi. Uno dei più caldi è ovviamente quello di Ounahi, il talento marocchino dell’Angers che piace molto alla dirigenza del Napoli. Con il suo club a rischio retrocessione, un suo approdo al Maradona in estate non sarebbe affatto assurdo, anzi. Poi ci sono i due colpi più “facili”, ovvero Caprile e Cheddira del Bari, l’altra squadra di De Laurentiis.

Ma sono diversi gli obiettivi plausibili per il Napoli nella campagna acquisti della prossima estate, che il ds partenopeo vorrebbe iniziare a seguire già da adesso. Uno dei nodi da sciogliere in estate sarà quello relativo a Hirving Lozano, che viene dato come probabile partente. Se il messicano dovesse lasciare Napoli, dove ha convinto solo a sprazzi, servirebbe urgentemente un suo sostituto come ala destra, e i tifosi hanno già un’idea in mente

“Vieni al Napoli!” I tifosi chiamano il talento del Lille

L’invito a trasferirsi al Maradona gliel’ha fatto addirittura un tifoso azzurro, Loris, proprietario del negozio Living Boutique, e Jonathan Bamba si è limitato a dire “Forse, forse”. L’incontro è avvenuto a dicembre, quando il Lille è venuto a Napoli per giocare in amichevole. E la sua ala destra ha fatto una impressione molto buona, confermando quanto si dice su di lui. Nazionalità francese, 27 anni a marzo, in questa stagione viaggia al ritmo di 4 gol e 3 assist in 16 partite.

In Francia ha già vinto uno scudetto, e da tempo è considerato uno dei migliori giocatori del Lille, da cui nel recente passato il Napoli ha prelevato già Osimhen. Ma per Bamba l’operazione dovrebbe essere molto meno onerosa rispetto a quella per il nigeriano. L’attaccante, valutato 20 milioni di euro, va infatti in scadenza a giugno, e quasi certamente non rinnoverà. Su di lui c’è anche la Fiorentina, ma secondo ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ il club partenopeo avrebbe il gradimento del giocatore.