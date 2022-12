😮 Addio Lozano? Colpo di scena Napoli: c’è il super erede

Lozano potrebbe lasciare il Napoli in estate. Il nome a cui sta pensando Giuntoli per sostituirlo è di quelli che non ti aspetti.

Il futuro di Hirving Lozano potrebbe essere lontano da Napoli. L’attaccante messicano si sta avvicinando alla scadenza del contratto e di conseguenza la sua permanenza non è così certa. Qualora non si trovasse un accordo per il rinnovo il Napoli potrebbe procedere alla sua cessione già questa estate scongiurando il rischio di perderlo a zero.

Giuntoli però non si vuole in ogni caso far trovare impreparato e starebbe già sondando le varie ipotesi. Come riporta il collega di Sportitalia Gianluigi Longari, il Napoli avrebbe messo nel mirino Adama Traoré del Wolverhampton. Quello di Traoré sarebbe il profilo adatto, secondo il collega di Sportitalia, individuato da Giuntoli in caso di partenza di Lozano. Un muoversi in anticipo che può essere letto come voglia di non farsi trovare impreparati ed evitare, a giugno, di dover essere risucchiati in qualche asta.

Giuntoli, il quale dal canto suo ha anche le sirene della Juventus che lo vorrebbe come suo nuovo direttore sportivo, sta quindi iniziando già a pensare alle basi per la prossima stagione. La mossa Traoré incontrerebbe il favore dei tifosi e dello stesso Spalletti. Il calciatore al momento vale sui 15 milioni, ma il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe consentire agli azzurri di prelevarlo addirittura a parametro zero a giugno.

Napoli, se parte Lozano il nome nuovo è Traoré

Cresciuto nel Barcellona, dove ha giocato prevalentemente con la squadra riserve, Traoré fin da giovanissimo si è però messo in mostra in Premier League. Prima all’Aston Villa, poi al Middlesbrough e infine al Wolverhampton dove ha trovato al sua definitiva consacrazione. Con la maglia dei Wolves ha collezionato 154 presenze ed 11 reti. Numeri che gli sono valsi, lo scorso gennaio, il ritorno, in prestito, al Barcellona.

Non confermato dai Blaugrana, Traoré questa stagione è tornato a vestire i colori del Wolverhampton, squadra con la quale sta affrontando il campionato di Premier League. Ad oggi, tra Premier e coppe nazionali, Traoré ha messo a referto 9 presenze condite da due reti. Non numeri eccezionali, ma abbastanza da far si che Giuntoli abbia segnato il suo nome sul taccuino del calciomercato. Un’ipotesi che però, se partisse Lozano, potrebbe acquisire molta più concretezza.