Napoli, annuncio dalla Germania: ecco il sostituto di Demme, nome a sorpresa

Il Napoli è sempre vigile quando si parla di calciomercato. In caso di addio di Demme, arriva il nome a sorpresa che avrebbe convinto Giuntoli.

Il mercato freme, anche se al momento in casa Napoli non ci sono stati colpi particolarmente rilevanti. E’ possibile, di fatto, che in casa azzurra si faccia poco sotto questo punto di vista. La verità è che in questa sessione invernale c’è l’intenzione di tenere alta l’attenzione su quelli che saranno i risvolti futuri. Anche l’epilogo di questa stagione sarà determinante per capire concretamente come il club partenopeo deciderà di agire e rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Anche il prosieguo del progetto dipende inevitabilmente da questo.

Vero è, però, che Cristiano Giuntoli che uno che si guarda intorno costantemente. Sarà anche per questo che è riuscito a portare in casa partenopea giocatori interessanti come Kvara, Kim o ancora Olivera, senza dimenticare l’operazione Raspadori, quest’ultima lunga e tortuosa. Insomma, c’è molto da lavorare sia per il mercato in entrata, notoriamente, ma anche per quello in uscita.

Ci sono delle situazioni interne che vanno chiarite, in primis quella di Diego Demme. Si è parlato nelle scorse settimane della possibilità di vederlo partire, anche se fino a questo momento nulla è stato concretizzato. Anzi, è probabile che il centrocampista tedesco resti a Napoli fino al termine della stagione anche per aiutare la squadra azzurra nei tanti impegni che ci saranno da qui ai prossimi mesi.

Napoli, se parte Demme ecco il sostituto: arriva dalla Svizzera…

Va detto, però, che il concetto per l’ex Lipsia resto questo: vuole giocare, a Napoli lo spazio è poco. Si, perchè davanti a Demme ci sono altri giocatori che gerarchicamente si sono ritagliati uno spazio. Difficile, dunque, ipotizzare che il numero 4 azzurro possa restare a lungo all’ombra del Vesuvio. Fino al termine della stagione, certo, ma dopo l’addio pare essere un passaggio concreto ed inevitabile.

Ed è per questo che Cristiano Giuntoli si guarda intorno e sta già pensando di tutelarsi nelle migliori condizioni possibili. Secondo quanto riportato da ‘Sky Deutschland‘, infatti, nel mirino degli azzurri sarebbe finito un giocatore che è seguito da diverse squadre tedesche.

Stiamo parlando di Ardon Jashari, giocatore svizzero di origini albanesi, che anche durante il Mondiale si è ben messo in mostra. Insomma, Giuntoli lo avrebbe individuato come sostituto ideale di Demme. Ragazzo giovane (classe 2002) e talento che sembra poter esplodere da un momento all’altro. Gioca con la maglia del Lucerna nella Serie A svizzera, ma ha su di lui gli occhi di squadre come Lipsia, Wolfsburg, Eintracht Francoforte ma anche gli inglesi del Leeds. Il costo? Appena – si legge – 5 milioni di euro.