Calciomercato Napoli, cessione inattesa: Giuntoli apre all’addio

Il Napoli giocherà domani contro la Juventus, ma ci sono delle importanti novità per Giuntoli in sede di calciomercato.

Il Napoli è pronto alla super sfida per la gara contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Gli azzurri, dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Sampdoria di Dejan Stankovic, sono attesi dallo scontro diretto della ‘Vecchia Signora’.

Anche se la Juventus, in caso di successo, potrebbero portarsi a soli quattro punti dalla vetta, per Massimiliano Allegri domani la partita sarà più importante per il Napoli che per la sua squadra: “Il gruppo sta abbastanza bene, siamo in buone condizioni. Credo che la gara sia più decisiva per loro che per noi. Vedremo contro gli azzurri cosa riusciremo a fare”.

Tuttavia, oltre alle questioni inerenti al campo, il mese di gennaio è contraddistinto anche dal calciomercato. Il Napoli, infatti, è molto attento a possibili occasioni che si potrebbero presentare in queste settimane. Se Azzedine Ounuhai è il primissimo obiettivo in entrata, soprattutto in vista della prossima stagione, sul fronte uscite bisogna registrare delle importanti novità.

Calciomercato Napoli, il Bologna tenterà di prendere Alessio Zerbin: Giuntoli potrebbe dire sì al prestito

Secondo quanto riportato dall’edizione bolognese de ‘La Repubblica’, infatti, il Bologna, dopo quello dell’estate scorsa, è pronto a tentare un nuovo assalto per Alessio Zerbin. Il team felsineo, almeno fino a questo momento, non ha compiuto passi concreti per il laterale, visto che deve trovare prima una nuova squadra ad Emanuel Vignato.

Sul giovane calciatore del Bologna, però, bisogna registrare solo un timido interessamento del Lecce. Tuttavia, non appena Vignato si accaserà in un altro club, i dirigenti rossoblù si lanceranno su Alessio Zerbin, anche perché Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli potrebbero aprire all’idea di lasciare andare via il laterale a titolo temporaneo.

Zerbin, infatti, a Bologna giocherebbe sicuramente con molta più continuità. L’ex Frosinone, viste le sue sette presenze stagionali, ha avuto di fatto solo qualche scampolo di partite in questa prima parte di stagione.