🚨 Napoli-Juventus, la notizia gela Spalletti e fa godere Allegri: il motivo

Napoli-Juventus, ancora ventiquattro ore e sarà fischio di inizio. Ecco la notizia che gela il sangue di Spalletti, ma fa godere (e anche molto) Allegri: il motivo

Non manca molto. Ancora un giorno, poco pi√Ļ, e sar√† fischio di inizio al Maradona. In quel di Fuorigrotta, il¬†Napoli¬†si trover√† dinanzi ad un appuntamento con la storia. La¬†Juventus¬†√® pronta ad essere ospite degli azzurri, in un match che pu√≤ riaprire, chiudere o dare un significato completamente diverso alla seconda parte di stagione. Sia per quanto riguarda gli uomini di Massimiliano Allegri, sia (soprattutto) per quanto riguarda quelli di Luciano Spalletti.

Un match che la¬†Juventus¬†spera di portare a casa, di pari passo a quella che sarebbe la nona vittoria di fila. E chiss√†, magari ancora senza prendere gol. Il¬†Napoli¬†sa bene che per fare punti contro i bianconeri ci sar√† bisogno di una prestazione maiuscola, alla pari delle prestazioni offerte in Champions League contro Liverpool, Ajax e Glasgow Rangers. Bisogner√† fare leva su una performance stellare, anche se una notizia della vigilia gela il sangue di Spalletti e fa godere (e non poco) l’avversario Allegri.

Napoli-Juventus, la notizia gela Spalletti e fa godere Allegri: ecco quale, i tifosi ora tremano davvero

Notizia che riguarda¬†Federico Chiesa. La sua presenza in campo √® pressoch√© certa, anche se resta da capire che utilizzo sceglier√† di fare il tecnico bianconero. L’ex viola √® stata una vera e propria arma a gara in corso, fondamentale per portare a casa i sei punti raccolti contro Cremonese e Udinese. E adesso potrebbe candidarsi per una maglia da titolare in vista della super sfida del Maradona contro il¬†Napoli.

Napoli¬†che √® stata anche l’ultima vittima di¬†Chiesa, prima del suo lungo infortunio al crociato. L’esterno della¬†Juventus¬†non segna dallo scorso 6 gennaio del 2022, quando and√≤ a segno proprio contro gli azzurri nell’1-1 dell’Allianz Stadium. Un dato e una notizia che fa incrociare le dita ai tifosi della Vecchia Signora e tremare, invece, quelli azzurri: come suggeriscono da Torino, l’ex viola chiuder√† il cerchio proprio contro la formazione di Luciano Spalletti?