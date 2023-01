Napoli, adesso è ufficiale: arriva l’annuncio, operazione definita

Trasferimento ufficiale. Cristiano Giuntoli ha definito tutto, il Napoli ha chiuso l’operazione: è arrivato anche l’annuncio.

La sessione di calciomercato del Napoli prosegue in sordina. Non sono tante le operazioni che la squadra azzurra andrà a portare a termine da qui a termine di questo mese di gennaio. Già è stato annunciato l’arrivo di Bartosz Bereszynski, arrivato dalla Sampdoria con Alessandro Zanoli che ha fatto il percorso inverno. Un movimento indicativo anche sulla volontà dello stesso club azzurro, che ha voluto dare a Di Lorenzo un’alternativa di esperienza per la Serie A, ed ha dato possibile al giovane terzino classe 2000 di andare a trovare maggiore minutaggio in una compagine diversa.

Cristiano Giuntoli non è uno sprovveduto, e c’è da aspettarsi che anche nelle prossime settimane lo sguardo del direttore sportivo resterà vigile su ipotetiche possibilità di mercato. C’è, poi, anche da considerare quello che è il mercato in uscita. Zanoli non è l’unico che gradirebbe giocare di più, visto che anche Diego Demme è uno degli elementi della rosa che ha giocato pochissimo. Da capire se, però, lo stesso direttore sportivo riuscirà a trovare una soluzione e valida, anche perchè nelle ultime settimane pare si sia raffreddata anche la volontà del giocatore di andare altrove.

Napoli, adesso è ufficiale: Contini cambia squadra

Intanto, è arrivata anche una notizia di fatto ufficiale. Il Napoli ha chiuso un’altra operazione, anche se non toccherà in alcun modo la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Nikita Contini, dopo un periodo poco proficuo passato alla Sampdoria, ha lasciato la squadra ligure. Il portiere classe ’96, però, non ha fatto ritorno a Napoli.

Come annunciato in via ufficiale, l’estremo difensore è passato alla Reggina. E’ proprio il club calabrese ad aver postato un tweet, che ha di fatto reso ufficiale l’operazione. Contini va in Serie B dove, verosimilmente, dovrebbe ricoprire il ruolo di titolare con la squadra amaranto che, tra le altre cose, ha avuto un ottima prima parte di stagione.